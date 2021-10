Verónica Ibarra juega en Quimsa en la Liga Nacional de Básquet y guarda una tierna historia con su hija de cuatro meses a la que amamanta en pleno partido

30/10/2021 - 22:00 Deportivo

Por Daniel Vera, Editor de Deportes

Verónica Ibarra jamás hubiera imaginado un escenario tan diferente como el que está viviendo en la actualidad. Y el caso no es ficticio ni mucho menos. Todo es muy real; lleno de emociones y de alegrías. De sueños por cumplir y de una bebé de apenas cuatro meses que le cambió la vida y que al principio de todo la puso entre la espada y la pared.

Había que tomar una decisión y no fue para nada sencillo. Qué hacer con el básquet que tanto le apasiona desde los 10 años y con el nacimiento de Sofía Agostina Córdoba Ibarra que llegaba para agrandar y hacer feliz a la familia y sobre todo para meterle presión a su madre que veía que su deporte preferido se podía acabar para ella.

Pero nada de eso pasó y hoy las dos son las que comparten todo (entrenamientos y partidos oficiales) y cada una con su rol: Verónica asumiendo la responsabilidad como mamá y jugadora de la Asociación Atlética Quimsa en la Liga Nacional y Sofía Agostina como una bebé que se robó el corazón de todos, especialmente de las demás integrantes del plantel y cuerpo técnico del representativo fusionado.

"Mis compañeras del equipo la quieren mucho a Sofía. Dentro de todo, se porta bien ella. Llora solamente cuando tiene hambre”.

Obvio que el comentario es de su madre que mide 1,88 metros, juega de pivot en Quimsa y se siente muy orgullosa de todo lo que le está pasando junto al papá de su hija. ¿Pero cómo nació la pasión por el básquet para Verónica?. Ella misma lo contó.

“Fue mi padre (por Carlos Ibarra, ex basquetbolista) el que me enseñó a jugar al básquet desde los 10 años. Lo hacía en Salta donde vivía con él. A partir de ahí, siempre fue mi deporte favorito”.

La vida la llevó a Verónica a conocer varios lugares de la Argentina como deportista y en cada equipo que integró dejó su espíritu de lucha y entrega total. Pero el presente la tiene ligada a Quimsa donde además de mostrar sus virtudes técnicas y físicas, cumple con una tarea que no es común en una cancha de básquet y menos siendo una de las protagonistas del juego: da de amamantar a su hija y ante la mirada de todos.

"No queda otra. Gracias a Dios tengo todo el apoyo de mis compañeras y del cuerpo técnico. La que muchas veces me la atiende mientras yo juego es la jefa de equipo".

Quimsa hace poco empezó a transitar el camino de la Liga y Verónica también. Ella sabe que está vez es muy diferente a los anteriores desafíos en su carrera deportiva y que en los viajes hay que sumar a ¡Sofía Agostina!.

"Sofía ya viajó con el equipo y realmente se portó muy bien. Obvio que es de llorar cuando tiene hambre y es ahí cuando debo dejar de jugar un ratito para darle la teta".

La historia sigue ahí con Verónica tratando de hacer valer sus lanzamientos de tres puntos, que es su sello de distinción en la cancha, y con Sofía Agostina que se apacigua bastante y deja que su mamá continúe con lo que más le gusta hacer: jugar al básquet y esta vez en la más alta competencia de la Argentina.

EL ORIGEN DE SU EMBARAZO

¿Y cuánto tuvo que ver la pandemia en el embarazo de Verónica?.

"Fue durante la pandemia en que quedé embarazada. Como no había actividad deportiva por las restricciones, llegó Sofía. Mi primera reacción cuando me enteré que iba a ser mamá, fue preguntarme si podía seguir jugando al básquet. Yo sinceramente pensé que no lo iba a hacer. Estaba segura de eso".

El parto de “Vero” fue por cesárea, pero esa situación donde se requiere de atenciones y cuidados especiales, tampoco fue obstáculo para que ella pueda reanudar los entrenamientos en un plazo muy corto y seguir con su pasión.

"En un mes y medio volví a jugar en el torneo local de Afab (Asociación Femenina Amateur de Básquet) con un equipo de amigas. Mi mamá era la que más se oponía porque la cesárea era muy reciente. Yo me moría de ganas por volver con el básquet".

¿Cómo hace con los días de entrenamiento de Quimsa? ¿Se traslada a la cancha con su bebé?.

"Tengo todo el apoyo tanto de la familia de mi novio como de la mía. A veces se turnan para atenderla en los ratos que yo no estoy. Los abuelos están muy felices con ella".

Afrontar un partido de Liga Nacional donde la competencia es mucho más exigente que la de torneo de nivel provincial, no es un dato menor en este sentido. Verónica sabe que cuando le toca entrar y jugar, debe estar ciento por ciento concentrada y evitar las distracciones para no cometer errores y perjudicar al equipo.

¿Lo puede hacer con Sofía estando en la cancha y más si ella reclama su alimentación?.

"A veces la escucho cuando llorar cuando juego y tengo que salir para darle el pecho. Mis compañeras y el entrenador ya saben de mi situación especial y lo entienden. Pero igual cuando juego trato de concentrarme por completo en el partido, aunque a veces es un poco difícil por Sofía”.

La historia de Verónica puede estar emparentada con otros casos similares en la Argentina o en el mundo y cuando hizo una reflexión en este sentido destacó el hecho de que nada es imposible cuando se presentan estas circunstancias en la vida y hasta se animó a predecir el futuro de su hija.

"No hay dudas. Sofía será basquetbolista como la madre y su abuelo Carlos".