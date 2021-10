Quién dijo que 20 años no es nada

31/10/2021 - 11:20 Deportivo

Cuando decimos que “la unión hace la fuerza” pensamos en algo tan cierto como diario, pero si lo llevamos a nivel clubes (sobre todo a principios de milenio con un 2001 letal para la economía nacional) la historia puede ser otra.

En 1989 Inti Club, Santiago BBC y Estudiantes Unidos formaron la Asociación Atlética Quimsa con dos metas muy claras, tener un estadio de envergadura en la ciudad de Santiago del Estero en el que se puedan organizar eventos deportivos y artísticos de trascendencia; el segundo objetivo de la fusión tenía que ver con lo deportivo, la idea de un club protagonista en torneo locales nacionales y por qué no también, soñar con estar en alguna competencia internacional.

Esto era el desvelo de los dirigentes que hasta ese momento la única gran alegría la habían vivido allá muy lejos en el campeonato argentino del 1968. Querían un club capaz de representar a todos los santiagueños, de unir a la provincia en la misma pasión.

Lo primero comenzó a gestarse y se realizaron obras muy importantes en el estadio Ciudad, pero en lo basquetbolístico la situación no fue de las mejores ya que no había mucha presencia regional ni logros a cortos plazos (incluso se sumó Miguel Cortijo, ex Inti a dar una mano).

La Fusión entre tres clubes históricos en Santiago del Estero parecía que estaba muy cerca de su fecha de vencimiento con sólo 12 años de vida desde que Héctor Manuel Fuhr fuese el primer presidente de Quimsa, la institución comenzaba a resignarse al embargo a causa de una deuda millonaria, principalmente por el servicio de agua, que rodaba los tres millones de dólares, ponían en situación límite al club de calle Catamarca.

La solución hecha dirigente había nacido hace 40 años en Villa Atamisqui. Gerardo Montenegro, quien hace tres años tomaba el mando de UPCN Santiago del Estero y hace uno meses venía de crear el Instituto Monseñor Gottau, tomaba como un hierro caliente un club que estaba destinado al embargo. Torciendo el destino, Montenegro logró armar un plan de pago con la deuda histórica de Aguas de Santiago y se propuso armar un proyecto ambicioso en lo deportivo.

NUEVA ETAPA COMPETITIVA

Tras refacciones edilicias en el club, se armó un equipo competitivo con tonada santiagueña para afrontar una muy difícil categoría como la “Liga B” donde se encontraba con equipos muy fuertes del interior argentino. Con 6.000 almas en el Estadio Ciudad, Olimpia se rendía a falta de un minuto para el final y el elenco santiagueño llegaba al Torneo Nacional de Ascenso. El llegar por primera vez al TNA no fue nada sencillo, viajes más extensos, refuerzos nacionales y extranjeros sumado a cuestiones económicas nuevas eran el común denominador, así y todo el club nunca peligró con su presencia en la divisional. Luego de acomodarse un par de temporadas en la 2004/05 Cleotis Brown y un puñado de santiagueños se plantaron para jugar las semis (perdieron ante Sionista el ascenso) y mostrar que seríamos protagonistas y el ascenso a Liga Nacional no era una locura.

EL TRABAJO DIO SUS FRUTOS

Gerardo Montenegro siempre se caracterizó por ser un trabajador más, sobre todo si del club se trata, mítico primero de mayo del 2006 en una noche fresca en Núñez como escenario se viviría una de las páginas más gloriosas para el deporte provincial.

Quimsa superaba a Obras Sanitarias y lograba el ascenso a la elite del básquet argentino, no fue suerte ni destino.

Era consecuencia del trabajo dirigencial e institucional del club. Llegaba a la Liga Nacional. Bastaron un par de temporadas para que Quimsa ya dispute su primera final liguera (2007/08 caía en la final ante el mejor Libertad de Sunchales de toda su historia) pero el club no tenía tiempo para derrotas, sí para aprendizajes. Temporada tras temporada la institución más representativa del básquet santiagueño fue superando expectativas y ganando trofeos.

La Copa Argentina 2009 y Liga Sudamericana 2009 II eran los primeros lauros en la elite que tuvo como uno de sus puntos más fuertes la conquista de la Liga Nacional 2014/15 con “Penka” Aguirre y “Tortuga” Deck como banderas. En todos estos años el progreso no sólo se midió con copas o medallas.

El crecimiento institucional y las reformas edilicias constantes también eran un partido ganado temporada a temporada. Desde el cambio en dos oportunidades del parqué hasta la moderna área VIP y oficinas de primer nivel inauguradas hace poco son un claro ejemplo de este ítem.

En 2019 las buenas ideas y réditos del presidente fusionado lo llevaban a subir de cargo en la Asociación de Clubes (donde era vice de Fabián Borro) y tomar la posta del ente nacional. Meses más tarde comenzó un nuevo torneo a nivel continental, la BCLA en lugar de la ex Liga de las Américas. Quimsa comenzaba un camino recto pero cortado por la pandemia, en su retorno y con varios destinos muy lejos de la provincia para el equipo, la Fusión conquistaba el continente.

A NIVEL MUNDIAL Hubo dos hechos que pusieron al club de Gerardo Montenegro en lo más buscado de las redes sociales y en la boca de los amantes del baloncesto (y a más de uno que ni conociera del deporte). La llegada del jugador surgido en la institución Gabriel Deck a la NBA colocaba a #Quimsa presente en la red mundial. El otro logro fue épico aunque no llegó la consagración, la Fusión ingresaba a lo más alto del básquet Fiba al disputar la final de la Intercontinental con el San Pablo Burgos de España. El Quimsa de América no conquistaba el título pero se mostraba a siete mil millones de habitantes del globo terráqueo.

Durante el mandato obtuvo dos ascensos para llegar a la elite, un par de torneos internacionales y la presencia en lo más alto del podio en las ramas 3x3, Liga de Desarrollo, Liga Nacional Femenina (por duplicado y el extra de una supercopa) y varios trofeos que copan las vitrinas junto a la LNB 2014/15.

Cuando las expectativas podrían estar colmadas y podría haber un proceso de confort, el club continúa con su plena renovación y crecimiento deportivo, institucional, edilicio y por supuesto social ya que Quimsa tendrá siempre en mente servirle a la comunidad y representar de la mejor manera la bandera de Samtiago del Estero.

Gerardo Montenegro no descansa y es el cabecilla del crecimiento diario de un club que casi desaparece por una deuda con Aguas de Santiago, pero que hoy llegó a conquistar América y ponerse en boca y oídos de los amantes del básquet a nivel mundial. Quimsa es grande, pero buscará siempre ser inmenso.