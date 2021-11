Ibáñez: "Sabía que había que cuidar las piernas"

01/11/2021 - 03:18 Deportivo

Carlos Ibáñez volvió a tocar el cielo con las manos, como en el 2017 cuando ganó por primera vez. El biker friense tenía bien en claro que la clave era cuidar las piernas y atacar después de los 20 kilómetros de competencia.

"Estoy muy contento, porque pude lograr mi objetivo. Había entrenado mucho para esto, me había cuidado. Y se dio positiva la carrera. Pude llegar con un amigo. Hicimos la diferencia en el camino. Yo sabía que laburando con él, les iba a costar llegarnos", explicó Ibáñez en diálogo con EL LIBERAL.

"Siendo local, conocía El circuito. Sabía que había que cuidar las piernas, que la carrera se hacía de los 20 kilómetros en adelante. Así que había que ir especulando, buscando ruedas y cuidando piernas. Así se dio. En el kilómetro 24 me pude escapar. Y después un compañero, Claudio Jerez, me alcanzó. De ahí, la rodamos juntos. Yo sabía que teniendo un pierna para rodar, no nos iban a llegar. Y se dio como quería", agregó reconfortado.

Ibáñez agradeció que el clima ayudó a los participantes. "Lo bueno es que no hizo mucho calor. Y la organización estuvo muy bien, porque era importante largar temprano, ya que los días anteriores había hecho mucho calor. Todo estuvo lindo", indicó.

A modo de balance, habló sobre su año deportivo. "En la pandemia no había competencias. Había que cuidarse y seguir entrenando. Sabía que en algún momento se iba a calmar un poco e iban a volver las carreras. Venía ganando dos. Antes de que termine el año, el 28 de noviembre, voy a correr en Icaño, por el campeonato catamarqueño. Y después, a descansar", señaló.

Por último, le dedicó el triunfo a sus seres queridos. "Es para mi hija Dalma, que tiene ocho meses. Para ella es la victoria. Y para mis viejos, mis tíos, amigos y todos los que me dieron una mano en la carrera. Mi viejo es el que me respalda", concluyó.