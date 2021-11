Las chances de Güemes en la recta final

03/11/2021 - 00:46 Deportivo

Pasó una fecha más de la Primera Nacional y, si bien Güemes retrocedió en la lucha por el primer puesto de la Zona B, avanzó en cuanto a la lucha por la clasificación al Reducido. Con seis puntos por disputarse, el "Gaucho" sigue con las ilusiones intactas. Claro que para acceder a la finalísima por el primer ascenso, no depende de sí mismo. Pero para meterse entre los que pelearán por el segundo ascenso a la Liga Profesional, sigue dependiendo de sí mismo. Aquí te contamos todas las combinaciones de resultados posibles.

El líder es Barracas Central, con 52 puntos. Lo siguen Ferro (51), Independiente Rivadavia (50), Güemes (49), Deportivo Morón (47) y Gimnasia de Jujuy (46). Estos son los seis equipos con chances matemáticas de ganar el grupo. Para que se lo adjudique el equipo que dirige Pablo Martel, deberá ganar sus dos compromisos que le restan: ante All Boys (el próximo sábado a las 21.40, de visitante) y frente a Morón (en la última fecha, de local). Con eso llegará a 55 unidades. Además necesita que Barracas pierda al menos un partido (recibe a San Martín de San Juan y visita a Dálmine) o bien empate los dos. También deberá esperar que Ferro pierda alguno o empate los dos (recibe a Santamarina y visita a Almagro) y que Independiente Rivadavia no gane sus dos encuentros (recibe a Brown de Adrogué y visita a San Martín).

Si el "Gaucho" suma cuatro unidades, lo que le da un total de 53, debe esperar que Barracas sume uno o ninguno; que Ferro sume uno o ninguno y que Independiente Rivadavia no sume más de dos. Si suma tres, debe esperar que Barracas y Ferro no sumen; que Independiente no sume más de uno y que Morón no sume los seis.

Para entrar al Reducido, le basta con conseguir cuatro de los seis puntos en juego. Si consigue tres, necesita que Morón no gane los dos partidos. Si suma dos, necesita que Morón no le gane a Almagro o, si le gana, que no sea por más de siete goles, y que Gimnasia no gane sus dos partidos (recibe a San Telmo y visita a Defensores de Belgrano). Si suma un punto, necesita que Morón no sume más de tres y que Gimnasia no gane los dos partidos. Si no suma puntos, quedará eliminado, porque uno de sus rivales es Morón, lo que implicaría que el "Gallo" llegue al menos a 50 unidades mientras el "Gaucho" quedaría en 49.