Quimsa afronta un debut complicado ante su gente

03/11/2021 - 00:54 Deportivo

Quimsa iniciará esta noche su participación en la temporada 2021/22 de la Liga Nacional, enfrentando a Unión de Santa Fe, en el estadio Ciudad, donde intentará volver a celebrar una victoria ante su gente.

El conjunto fusionado se presentará con tres fichas menos de mayores en su plantel, en virtud de que todavía no les encontró reemplazantes a Luciano "Chuzito" González y Delroy James, que fueron dados de baja tras la participación en el Súper 20.

Frente a esta situación, habrá otros jugadores con mayor protagonismo como es el caso del tucumano Iván Gramajo y del santiagueño Sebastián Acevedo, que seguramente pasarán a integrar el quinteto inicial.

También tendrán más minutos el ecuatoriano Bryan Carabali y el chaqueño Sebastián Lugo, a los efectos de que el equipo no pierda intensidad debido al desgaste físico que significa jugar con un plantel diezmado.

Quimsa llegó hasta cuartos de final en el Súper 20, donde fue eliminado por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, Unión de Santa Fe no pudo acceder al Final 8, tras finalizar tercero en la Conferencia Sur 2, con un récord de 2 victorias y 7 derrotas.

El "Tatengue" ascendió de la Liga Argentina a la Liga Nacional la temporada pasada y esta noche se presentará con un plantel sin grandes figuras, pero con dos extranjeros (Dallas Morgan y Jervon Pressley) que debutarán en la competencia.

Quimsa deberá levantar el rendimiento para fortalecer sus chances. La Liga Nacional y la Champions League son los objetivos del equipo de Sebastián González.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además otros enfrentamientos: desde las 20, Obras vs. Regatas; 21, Peñarol vs. Oberá Tenis Club y Platense vs. San Martín.