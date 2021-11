Lattanzio no pierde la fe: “Hay que seguir intentando”

03/11/2021 - 22:42 Deportivo

En Central Córdoba todavía no le encuentran explicación al 0 a 0 del lunes pasado ante Aldosivi, ya que el equipo generó muchas situaciones de gol. "Creo que todos pensamos lo mismo, después del partido hablamos con los chicos y no lo podíamos creer por la cantidad de situaciones que generamos. Es lo que buscábamos en todas las semanas y una vez que se dio, después de venir de un partido chato con Gimnasia donde tuvimos dos o tres situaciones de gol y convertimos dos, nos pasa esto de no poder convertir. Pero esto es fútbol y hay que seguir intentando y continuar por el mismo camino, ahora tenemos que ir a Junín y tratar de traer los tres puntos", dijo el volante Carlo Lattanzio, poniendo el foco en el cotejo ante Sarmiento, del próximo domingo a las 15.45.

"Son cosas que pasan en el fútbol. Hace tiempo que venimos con una mala racha, a veces pega en el palo y entra, a veces pega en el palo y sale, esto es así. Ojalá que tengamos esa suerte que necesitamos porque lo meremos y estamos trabajando para revertir esta situación", agregó.

Al ex Estudiantes le cuesta digerir la bronca: "Obvio que da bronca jugar bien, generar situaciones y no poder ganar, más cuando necesitas un resultado positivo como lo venimos necesitando. Te da mucha más bronca, porque si vos estás en una situación mejor duele pero no de esta manera".

"Pero el grupo viene trabajando muy bien, está tranquilo y sabemos que nosotros, la gente y todo el club necesita traer un triunfo así que vamos a ir a Junín a jugar de la misma manera que el otro día y mostrar el mismo carácter para traer los tres puntos a casa", añadió.

Por último, se refirió al estilo Rondina. "El 'Huevo' siempre nos pide lo que trabajamos. Tratamos de ponerlo en práctica y el otro día jugamos de una manera en el primer tiempo y salió bien, fuimos agresivos. En el segundo tiempo puso cuatro en el medio y también fuimos agresivos y estuvimos todo el tiempo en el arco de ellos", cerró.