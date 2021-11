Pablo Martel: “A todos nos costó la segunda rueda”

03/11/2021 - 23:50 Deportivo

El entrenador de Güemes, Pablo Martel, palpitó las dos fechas finales de la Primera Nacional, en las que su equipo se juega la clasificación a la final o al reducido. "Yo siempre he manifestado que esto se iba a definir en las últimas fechas, que este es un torneo duro y desgastante y había que sostenerse en el tiempo para llegar con chances al final. Hoy vemos que pasa eso, seguramente esto se va a definir en la última fecha, en las dos zonas, y eso habla de lo parejo que es el torneo y de que no es fácil sostenerse ahí en los puestos de vanguardia", analizó.

En diálogo con una radio de Buenos Aires, donde el plantel se entrena a la espera del partido del sábado ante All Boys, se refirió al bajón de su equipo y del resto. "Nosotros hemos tenido una diferencia de cinco puntos con el segundo y ocho con el cuarto, pero nunca esa diferencia ha sido determinante porque faltaba mucho. Estuvimos ocho fechas sin poder ganar, con seis empates y dos derrotas, pero seguimos punteros y por ahí segundos. Pero a los otros equipos también les ha costado porque cuando nosotros no podíamos ganar, no nos han pasado muchos equipos que venían cerca. A todos nos costó la segunda rueda, siempre las segundas ruedas son más difíciles. Si hay un equipo que sacó ventaja en la segunda rueda, ese es Ferro, los demás nos mantenemos los que veníamos arriba", reflexionó.

Y sobre las causas del bajón de Güemes, dijo: "Tiene un poco de todo. En un torneo tan largo y competitivo, es muy difícil sostenerse nueve meses siendo puntero. Hoy la diferencia que nos saca Barracas es el partido que nos ganaron en la segunda rueda. Después, es un poco lo físico, es un poco lo mental, es un poco el desgaste. En este torneo tan largo, hay que ir reinventándose fecha a fecha. Nosotros nos encontramos en una región del país en la que todos los viajes se hacen muy largos".