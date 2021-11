Primer servicio para el torneo 123º Aniversario EL LIBERAL

04/11/2021 - 01:00 Deportivo

El mejor tenis de la provincia se convocará hoy en los court del Santiago Lawn Tennis Club, para dar inicio a uno de los torneos más importantes del año calendario: se trata del certamen 123º Aniversario del Diario EL LIBERAL, evento que tendrá su punto de partida hoy y que se extenderá hasta este 7 de noviembre.

El evento arrancará hoy a las 14.30 y se jugará en single y estará reservado para las categorías damas, A, B y C; y en Selección, Segunda y Tercera de caballeros.

Este importante acontecimiento deportivo cuenta con la organización de la Subcomisión de Tenis del Santiago Lawn Tennis. En tanto que el profesor Álvaro Caldera será el director del certamen. El evento ha generado una gran expectativa en los jugadores y se espera un gran nivel de juego. Se anotaron los mejores.

Programa

Programa: 14.30, en Segunda categoría: M. Carpio vs. David Listvak; Carlos Carabajal vs. Walter Cabrera; Jorge Siufe vs. Fernando Vera; Nicolás Martilotti vs. Mario Vidal. Luis Trungelliti vs. Hugo Musso (este irá a las 21.30).

A las 16: Pablo Ruperto vs. Eestanislao Ruiz; R. Acosta vs. Luis Degano; Hernán Velez vs. Hugo Harzuk; S. Ojeda vs. Francisco Alasia.

A las 17.30: Ignacio Rojo vs. Víctor Paz; Daniel Gallo vs. Saul Juárez; Exequiel Suárez vs. L. Ledesma; Juan Argañaraz vs.

Fabián Rey. A las 19: Mario Carfi vs. Omar Palavecino. 21.30: Ignacio Soria vs. Cirena Sirena; Gaspar Orieta vs. Héctor. Santillán.

Tercera Caballeros: a las 19: M. Gallar vs. A. Alicata; J. Piñon, vs. J. Toscano; L. Serrano vs. M. Ávila.

A las 20.30: G. Gerez vs. E. Suárez; F. Paz vs. Eamanuel García; F. Álvarez vs. A. Salvatierra; E. Basualdo vs. R. Montenegro. A las 21.30: E. Salvatierra vs. J. Fernández.

En tanto que en Damas C, también a las 21.30 jugarán: González vs. Salamendri.