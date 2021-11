Rodríguez y la final del Integración: “Podemos dar el golpe”

05/11/2021 - 00:25 Deportivo

Santiago Lawn Tennis Club está listo para afrontar su partido final mañana a las 16.30 en Salta ante el dueño de casa y favorito Universitario. EL LIBERAL habló en la previa con el entrenador de los rojiblancos, Cristian Rodríguez, quien adelantó que el equipo está en excelentes condiciones y con muchas ganas de dar el golpe pensando en festejar la obtención del título del Torneo Integración del NOA de rugby.

El ex jugador y actual conductor de la Primera División del Lawn Tennis aseguró: "Sin dudas que podemos dar el golpe y salir campeones. De ello no tengo dudas, y es justo con esa mentalidad que nos pusimos trabajar en la dos semanas para llegar de la mejor manera a esta final. Creo que tenemos la posibilidad de hacerlo. No será sencillo porque el anfitrión se siente cómodo en su cancha y, además, es el candidato, pero nosotros nos preparamos para dar la sorpresa y gritar campeón en Salta. Tengo mucha confianza en el equipo", aseveró.

También Rodríguez se acordó que ante Old Lions tampoco eran favoritos. "Nosotros vamos a Salta sin presión. Queremos divertirnos y eso se hace simplemente dando lo mejor en la cancha. El objetivo nuestro es ir y volver vacíos a Santiago entregando todo. El resultado después lo veremos. Espero que sea positivo. Espero que para el regreso podamos estar charlando acerca del partido y del triunfo", comentó.

Sobre el trabajo de la semana, el DT dijo que fue pensando en llevar adelante una estrategia clara para ganar. "Nos vinieron bien las dos semanas para recuperar lesionados y poder afianzar algunos movimientos y lanzamientos de juego. Hemos trabajado fuerte en la recuperación y parte física, y también en acciones del juego bien estratégico y táctico para la final", contó.

El técnico dijo que el partido va a ser duro. "Ellos tienen un equipo parejo y dinámico. Vamos a necesitar que nuestros forwards estén activos los 80 minutos. Tenemos que trabajar en la obtención y conservación de la pelota, para poder realizar ataques incisivos para desequilibrar. Espero que se dé", finalizó.