Gran nivel tuvo la apertura del torneo 123º Aniversario Diario EL LIBERAL

05/11/2021 - 00:27 Deportivo

Con partidos de gran nivel, en la mayoría de ellos con trámites parejos tanto en caballeros como en damas, arrancó ayer en los court del Santiago Lawn Tennis Club, la disputa del certamen de tenis 123º Aniversario del Diario EL LIBERAL, que reúne a las más destacadas raquetas de la provincia.

La actividad continuará con su programación un tanto modificada ya que los partidos que tenían previsto desarrollarse por la noche fueron suspendidos a causa de la lluvia. En consecuencia, la organización tuvo que acomodar los horarios y los turnos para aquellos jugadores que se aprestaban a entrar en acción en el primer día del torneo.

Cabe señalar que el certamen se está desarrollando en single y está reservado para las categorías damas, A, B y C; y en Selección, Segunda y Tercera de caballeros.

Este campeonato cuenta con la organización de la Subcomisión de Tenis del Santiago Lawn Tennis. En tanto que el profesor Álvaro Caldera, quien oficia de director del certamen, comentó que el evento ha generado una gran expectativa en los jugadores de las diferentes categorías, quienes se prepararon con tiempo y dedicación para ser protagonistas. El profesor Caldera indicó que aquellos jugadores que tengan dudas respecto de la reprogramación pueden comunicarse a traves del 385/5884991.

Resultados

A continuación le ofrecemos algunos de los resultados que se registraron ayer en la jornada inaugural en las cancha del Santiago Lawn Tennis Club. En categoría Segunda: David Listvak le ganó a Manuel Carpio 6/2 y 7/5;

Luis Degano superó a Ramiro Acosta por 6/2 y 6/2; Hugo Harzuk venció a Hernán Vélez por 7/5, 4/6 10/8; Manuel Ojeda derrotó a Franciso Alasia 6/4 y 6/4; Luis Ledesma a Ezequiel Suárez 6/4 y 6/2; Mario Vidal venció a Nicolás Martinotti 7/5, 4/6 y 11/9.

Programa para hoy en categoría Selección a las 14.30: Cristian Díaz vs, Juan Cruz Mussi, Matías Vitas vs. Martías Rojas. A las 14.30, en Damas B: Marina Rentenería vs. Carolina Lissi, y María Ferreyra vs. Chiamorro.

A las 14.30 en Segunda: Carlos Carabajal espera ganador. A las 16 en Damas A: Karina Velez vs. Julieta Suárez. A las 16 en Damas C: Karina Bonino vs. Verónica Elián. A las 16 en caballeros de Segunda: David Listvak espera ganador, a igual que Daniel Gallo.

A las 17.30 en Damas A: Jazmín Gaitán vs. Paola Pons; 17.30, en Segunda, Fabián Rey vs. Luis Ledesma. A las 20.30; en categoría Selección: Lautaro Resta vs. Nicolás Camacho; 20.30 en Segunda; Samuel Ojeda vs. Hugo Arrud.