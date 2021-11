05/11/2021 - 19:59 Deportivo

Independiente BBC tiene todo listo para la segunda burbuja de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, que se jugará en el estadio Dr. Israel Parnás, a partir del próximo martes.

Esa noche, desde las 22, enfrentará a San Isidro de San Francisco, líder de la Conferencia Norte D y donde juegan los santiagueños José Montero y Milton Vittar. La jornada inaugural incluirá además los siguientes enfrentamientos: desde las 17, Villa San Martín vs. Echagüe; 19.30, Central de Ceres vs. Colón de Santa Fe. Libre: Libertad de Sunchales.

El miércoles 10, Independiente BBC jugará con Libertad, desde las 20. Previamente se jugarán dos partidos: desde las 17, Echagüe vs. Central de Ceres; 19.30, San Isidro vs. Villa San Martín. Libre: Colón.

El jueves 11 será jornada libre y el viernes 12 se enfrentarán: desde las 17, Libertad vs. Central de Ceres; 19.30, Colón vs. Villa San Martín; 22, Echagüe vs. Independiente BBC. Libre: San Isidro.

La burbuja concluirá el sábado 13 con estos partidos: desde las 17, Villa San Martín vs. Libertad; 19.30, Central de Ceres vs. San Isidro; 22, Independiente BBC vs. Colón. Libre: Echagüe.