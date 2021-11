VIDEO: la primera entrevista de Messi en infantiles de Newell's

06/11/2021 - 16:26 Deportivo

La cuenta oficial de Newell’s en su versión para el idioma inglés publicó una inédita entrevista a Lionel Messi en el año 1999, cuando Leo tenía apenas 13 años, y fue la figura de una final de la categoría 1987 de La Lepra.

Allí, en la cancha de la Asociación Deportiva Juan XXIII, Lionel Messi fue abordado por un cronista que tras presentarlo, le pidió que comentara los goles que había convertido.

“Nombre y apellido”, le preguntó el cronista. “Lionel Messi”, respondió el hoy futbolista del PSG. “El mejor jugador de la cancha, fuiste elegido por nosotros dos, ¿sabías?”, siguió el hombre con el micrófono, a lo que La Pulga contestó: “No”. Ante la presencia del resto de sus compañeros, Leo aprovechó para contar cómo fueron los dos tantos que conquistó.

“El segundo me acuerdo. Saca el lateral Federico Rosso, Grighini la toca para Lucas, Lucas me la devuelve atrás y le pego”, dijo Messi.

“A mi papá, a mi tío, a mi familia y a todos los que me conocen”, completó.

De la entrevista que dura unos 25 segundos, hay que destacar que el ganador de seis Balones de Oro nombró a tres futbolistas de aquella categoría que en La Lepra era conocida como “La Máquina del 87″ y que, según datos de los fanáticos, se mantuvo invicta durante tres años en el baby fútbol.





A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell's Old Boys. This may be his first ever post-match interview. #Newells pic.twitter.com/wWI3o6kUZL