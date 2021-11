La lluvia dejó en suspenso tres finales del Torneo Aniversario EL LIBERAL

10/11/2021 - 00:44 Deportivo

La lluvia le jugó una mala pasada a la última jornada del torneo de tenis 123 Aniversario del Diario EL LIBERAL que obligó a la organización a reprogramar para hoy (siempre y cuando las condiciones lo permitan) las tres finales que restan jugarse en diferentes categorías.

Previa a la suspensión por la tarde noche de las actividades por razones climáticas en el Santiago Lawn Tennis Club, se habían disputado tres finales y los que festejaron fueron Martín Gallar, en Tercera categoría; Omar Palavecino, en Segunda y Carolina Lissi, en Damas.

Este certamen que se viene desarrollando con total éxito, tiene la presencia de las principales raquetas de Santiago y del interior, quienes se brindaron por entero por el espectáculo. La organización del certamen está a cargo de la Subcomisión de Tenis del Santiago Lawn Tennis Club.

El desarrollo del torneo tiene al profesor Álvaro Caldera como director del mismo, quien una vez más mostró toda su experiencia al frente de un certamen para llevarlo de la mejor manera a su fase final. El jugador y coordinador del evento comentó que los jugadores se mostraron a gusto jugando en el Santiago Lawn Tennis Club, a pesar de la lluvia que alargó el torneo.

Sobre las tres finales restantes, el director del torneo, Álvaro Caldera, comentó que se jugaría en principio hoy en horario por confirmar. Por cualquier duda, deberán comunicarse al 3855884991.

Resultados

En relación a las finales de ayer, en Tercera se enfrentaron Martín Gallar y Emanuel García. El primer sets se lo llevó García por 3/6, pero en el segundo se recuperó Gallar para igualar con 6/3. Y en la definición, Gallar estuvo más fino y lo cerró 7/6 para gritar campeón.

En Segunda, Jorge Siufi se enfrentó a Omar Palavecino en otro duelo titánico. Palavecino impuso su mejor juego para quedarse con la victoria y el título por 6/3 y 6/ 3

En la categoría Damas C, María Elena Ferreyra chocó contra un juego más sólido de Carolina Lissi. Es que Lissi estuvo más efectiva a la hora de seleccionar los golpes, y ello le permitió encontrar la fórmula y hacerse firme para terminar festejando por 3/6, 6/3 y 7/6 en el cierre.

Toda la expectativa estará puesta ahora en la jornada de hoy donde se determinarán los tres últimos campeones del certamen en las categorías Selección, Damas B y Damas A, respectivamente. En la primera se se enfrentarán Juan Vázquez vs. Juan Maidana; en la segunda, Carolina Santillán vs. Nancy Notario, mientras que en la última lo harán Mirna Canata vs. Julieta Suárez.