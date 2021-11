Santiagueños competirán en el Ironman de México

10/11/2021 - 00:46 Deportivo

El entrenador y triatleta Mario Díaz confirmó que junto a diez atletas están viajando a México mañana para participar de una serie mundial del Ironman en Cozumel este 21 de noviembre, evento que es clasificatorio para el Ironman 2022 de Hawai. El atleta indicó que la cita se realizará en una isla a donde van a nadar 3800 metros, luego completará 180 de bicicleta y finalmente correrán 42 kilómetros.

"En Santiago existe la marca Ironsport que no sólo se dedica a los centros de actividad física sino también al club de triatlón que tenemos hace once años, el cual me toca dirigirlo. Tratamos de desarrollar en Santiago al deporte para que cada vez más gente se sume", dijo. Mario luego agrego: "Estamos por lograr un hecho histórico para Santiago con la suma de muchos atletas a correr a una cita internacional de resistencia gracias a un esfuerzo propio. La idea es que podamos terminar la carrera todos y tener buenos resultados. No será sencillo, habrá 3000 atletas".

Los atletas que viajarán son: Soledad Ahuat, Noelia Juárez, Julio Beltrán, Andrés Ledesma, Juan Scarpa, Pablo Holgado, Pablo Lo Bruno, Mariano Villagra, Facundo Zavalía, Miguel Siufi y Mario Díaz.