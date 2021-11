Zárate: "No hay que especular, eso no sería inteligente"

12/11/2021 - 22:13 Deportivo

Güemes se juega mañana una temporada de trabajo. En su casa y ante Morón, le alcanza con un punto para meterse en el reducido. Pero Nahuel Zárate no baja la guardia. "Tenemos que estar tranquilos, sabemos que con el empate también logramos el objetivo, pero no hay que especular, eso no sería inteligente de nuestra parte. Hay que salir de la misma manera que salimos todos los partidos, con nuestra idea, nuestras armas. Y salir a ganar", aseguró el defensor en diálogo con Radio Provincia.

Para el exBoca, la gente jugará un papel importante. "Va a ser un plus tener nuestra gente. Se verá un maravilloso espectáculo porque la cancha va a estar linda, va a estar llena. Vamos a sentir el cariño y el aliento de la gente y eso nos va a ayudar muchísimo", aseguró.

Zárate valoró la campaña del "Gaucho", pero sabe que falta un paso más: "Llegamos a la última fecha con chances de entrar al reducido y también a la final. Haciendo un balance, quiere decir que hicimos las cosas bastante bien, mucho más de lo que hubiéramos imaginado en el comienzo".

"Ya fue un logro importantísimo haber llegado a esta categoría. Y más aún haber hecho la campaña que hicimos. Haber estado casi todo el primer semestre punteros y no haber salido nunca de zona de clasificación en el segundo semestre, es muy meritorio para nosotros", agregó el defensor que llegó a Güemes para el Federal A de la temporada pasada.

"Uno siempre que llega a un club tiene las mejores expectativas, pero este presente ni siendo por demás optimistas lo imaginábamos. Pero estamos acá y también somos conscientes de que aún no hemos logrado el objetivo. Nos queda el último partido, el último esfuerzo, y vamos a tomarlo con gran responsabilidad", cerró.

El entrenador Pablo Martel probó con el mismo equipo que viene de ganarle a All Boys, en Floresta

El entrenador de Güemes, Pablo Martel, comandó ayer una práctica de fútbol en la que paró el mismo equipo que viene de vencer a All Boys por 2 a 1, en Floresta, el sábado pasado. De esta forma, el DT les ratificaría la confianza a esos once, por lo que no realizará variantes pasado mañana, en el partido en el que se jugará la clasificación (al reducido o a la final) ante Deportivo Morón, desde las 17 y en el estadio Arturo "Jiya" Miranda.

El "Gaucho" alistará ante el "Gallito" a Julio Salvá; Juan Salas, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate y Franco Canever; Agustín Morales, Álvaro Pavón, Pablo López y Nicolás Barrientos; Gabriel Jara y David Romero.

López, que había sentido una molestia el sábado pasado, respondió satisfactoriamente ayer y será titular. En tanto, Nicolás Juárez recién mañana cumplirá 14 días desde que se desgarró, por lo que no estará disponible el lunes. Y Javier Bayk, que volvió a entrenar tras una serie de lesiones, está falto de ritmo futbolístico.