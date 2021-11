Martel: "Los jugadores van a dejar todo para cumplir el sueño de la gente"

14/11/2021 - 02:08 Deportivo

"El partido con Morón es el más importante de la temporada hasta ahora, porque es el que define el futuro de nosotros en el torneo. Son los 95 minutos más importantes del club en este último tiempo, no siempre se pelea por obtener una chance concreta de disputar un ascenso a primera división", así arranca la charla con Pablo Martel, entrenador de Güemes, que no tiene reparos a la hora de asumir la responsabilidad de un partido tan trascendente en la historia del club como el de mañana a las 17, en el "Jiya" Miranda.

Un triunfo o un empate le garantiza al "Gaucho" un lugar en el Reducido, pero también la victoria, más otros resultados, lo podrían depositar en la final por el primer ascenso. Claro que una derrota lo deja automáticamente con las manos vacías. Martel lo sabe y por eso prepara a su plantel de la mejor manera posible.

"Primero y principal, se trabaja lo futbolístico y lo mental porque son instancias decisivas. Debemos estar fuertes de la cabeza y saber lo que nos jugamos porque es el partido que define todo el esfuerzo de una temporada. Después hay que ir manejando las ansiedades, no dejar que perdamos eso que nos ha traído hasta aquí, invertimos muchas horas de trabajo y sacrificio, principalmente de los jugadores que son los protagonistas", comentó el DT.

¿Conviene estar encima del jugador o liberarlo un poco y no cargarlo de tantas presiones? "Hay que tener la medida justa, no permitir o no relajarnos todos, pero tampoco llenarlos de presión o de emociones que no les sumen. Hay momentos indicados para conversar de los errores, otros para fortalecer las virtudes. Y hay que ir manejando la ansiedad del grupo y las emociones", respondió Martel.

Para el DT, el grupo tiene experiencia en finales y eso es importante. "Nosotros le podemos transmitir nuestras experiencias, pero ellos también tienen la suya. Muchos de ellos vienen de jugar finales en los ascensos con Güemes y disputamos situaciones de presión y mucha ansiedad. Sirve mucho que este grupo ya sepa lo que es jugar finales. Los chicos que no formaron parte de ese proceso, también pasaron esas situaciones en otros clubes. Todo suma y es ahí donde el grupo tiene que hacerse fuerte y sacar a relucir su oficio y amor propio", aseguró.

Martel siente el reconocimiento de la gente, pero sabe que todavía falta. "La campaña es muy valorada por parte del hincha de Güemes, quizás por otra gente haya sido subestimada, pero el hincha es muy agradecido por el esfuerzo que venimos haciendo y son conscientes de que esta es la primera participación del club en la categoría. A mí lo que me interesa es que la valore la gente de Güemes y nosotros sentimos que es así, pero nos falta dar el último paso para conseguir el objetivo y podamos sentirnos realizados", advirtió.

"Al hincha le agradecemos el cariño y apoyo de siempre. Los jugadores van a dejar todo para cumplir el sueño de la gente y conseguir el objetivo. Somos consecuentes con la camiseta que defendemos y ojalá podamos darle una alegría más y cumplirle el sueño a la gente. Tenemos una gran hinchada, es una ventaja que tenemos y hay que aprovecharla", cerró.

"No vamos a estar pendientes de los otros resultados"

Si Güemes gana mañana, deberá esperar que Barracas y Ferro pierdan y que no gane Independiente Rivadavia para ser finalistas. Todos juegan a la misma hora, pero Martel dijo que no estará pendiente de lo que suceda en las otras canchas. "Nosotros nos vamos a focalizar en nuestro partido. Una vez que termine, veremos cuáles son los otros resultados, quizás la gente misma te lo va a hacer saber, pero nosotros no vamos a estar pendientes de los otros resultados si no del nuestro", advirtió el entrenador gaucho. Y sobre el juego, aseveró tajante: "No vamos a especular, vamos a salir a ganar como siempre. Después, uno se va dando cuenta para qué está el partido y ahí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes y aprovechar esa ventaja mínima que tenemos hoy que es la que dos resultados nos sirven".

Un ciclo que cumplirá tres años y busca un tercer ascenso

Pablo Martel asumió como entrenador de Güemes el 18 de noviembre de 2018. Y próximo a cumplir tres años en el cargo, va en busca de su tercer ascenso con el club. "Cuando asumimos, soñábamos con devolverlo a Güemes medianamente al Federal A, porque fue un torneo en el que le tocó descender y no pudo disfrutarlo y transitarlo mucho tiempo. Y una vez que conseguimos subir al Federal A, nos propusimos nuevas metas que eran hacer un buen torneo y tratar de clasificar y pelear el ascenso, que después se nos ha dado. Nunca dejamos de soñar y nos fuimos poniendo nuevos objetivos. Ya en el Nacional, nos propusimos ser protagonistas. Y llegamos a la última fecha con posibilidades de jugar una final, aunque no depende de nosotros, pero también de jugar un reducido que no es poca cosa. Siempre hemos perseguido sueños para llevar a Güemes a lo más alto posible", señaló Martel.

De aquel inicio de ciclo, siguen en el plantel los arqueros Juan Mendonca y Luis Rodríguez, además de "Chuni" Gómez, Nicolás Juárez, Claudio Vega y Pablo López. Estos tres últimos, titulares en gran parte de la presente campaña. "Todos tenemos aprendizajes. Nosotros, como cuerpo técnico, aprendemos de los jugadores y ellos también aprenden de nosotros. Hay muchos chicos que vienen de esa etapa, otros que llegaron en el Federal A. Y a aquellos chicos que no están hoy, por distintos motivos, siempre se los agradezco porque colaboraron para que estemos en esta situación", apuntó Martel.