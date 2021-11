Anahí Figueredo: La chocó un camión, estuvo al borde de la muerte y hoy es campeona argentina de culturismo

14/11/2021 - 02:52 Deportivo

Por Daniel Vera. Editor de Deportes.

Hay hechos que dan a pensar que nada es imposible en esta vida y que a pesar de lo muy difícil que sea la adversidad, una persona puede salir adelante por voluntad propia para el orgullo y la satisfacción de sí mismo.

Anahí Figueredo es una fisococulturista rosarina que vive hace ya casi 30 años en la ciudad de Añatuya. Después de sufrir un grave accidente de tránsito con un camión acoplado en el que estuvo en riesgo su vida, hoy disfruta de un momento más que especial porque acaba de consagrarse campeona argentina en su categoría en Buenos Aires.

"Todavía no lo puedo creer. Éramos ocho atletas en total y terminé ganando la competencia. Me puse a llorar por la emoción y aquí estoy. Me llevó nueve años obtener un título argentino que tanto anhelé y soñé".

Es de imaginar ese momento de gloria para Anahí que se inició en el culturismo impulsada por dos motivos: la admiración que sentía por aquellas mujeres que practicaban esta disciplina y por la ayuda que recibió de Susana Ortega (campeona argentina) para recuperar la masa muscular que había perdido como consecuencia del accidente.

"Pesaba 39 kilogramos porque mido 1,53 de estatura. Fue entonces cuando le envié un email a la que era campeona argentina en ese momento. Jamás pensé que me iba a contestar. Cuando lo hizo le comenté lo que me había pasado y ella se ofreció a ayudarme para recuperar la masa muscular".

Ese interés y la expectativa que había en ella por el fisicoculturismo hicieron que al año y medio de recibir el alta ya estuviera compitiendo en un torneo en Corrientes. "Debuté con un triunfo y tampoco lo podía creer. Recién había empezado y ganar fue lo máximo".

Anahí cada vez que compite afuera de Santiago del Estero lo hace en representación de la provincia porque ya se siente una santiagueña más. "Santiago me adoptó y hace ya casi 30años que vivo en Añatuya. Soy una mujer separada y tengo tres hijos que me apoyan en todo lo que estoy haciendo".

Para ella tampoco fue fácil sobrellevar la pesada carga de practicar un deporte en el que se destaca un poco más la participación masculina que la femenina.

"Al principio me sentí muy incómoda y sufrí mucho bullying. Hasta se burlaban de mis hijos porque a ellos les decían que tenían una madre que le gustaba las mujeres y todas esas cosas feas que ponen mal a cualquiera. Por suerte todo fue cambiando después y hoy ya no lo siento tan así".

La flamante campeona argentina confesó que en Santiago sufrió más las malas actitudes que en otra ciudad.

"Lamentablemente fue así. Pero como dije antes, esto fue al comienzo de mi carrera deportiva y hoy es distinto el tema. Por ahora soy la única mujer que está representando a la provincia en el país y la que tiene el orgullo de haberle dado el título argentino en mi categoría".

El grave accidente que sufrió y en el que casi perdió la vida sucedió hace 10 años en la ciudad de Reconquista, Santa Fe.

"Venía caminando para la Universidad porque estaba estudiando para maestra de chicos con discapacidad. Una amiga que conducía una moto se ofreció para llevarme porque ya era tarde. Cuando me subí, a media cuadra nos chocó un camión con acoplado que venía circulando fuerte y fuera del horario permitido para los vehículos pesados".

El episodio se dio en horas de la tarde y la peor parte la llevó la atleta rosarina. "Me enganchó a la altura de la cadera con las ruedas de atrás del acoplado. Caí de cabeza debajo del camión. Tenía la mitad del cuerpo adentro y las piernas afuera. Salí viva de milagro. Sufrí entre 16 y 20 fracturas en diferentes partes del cuerpo. Mi amiga resultó ilesa”.

Por la importancia de las lesiones, Anahí fue hospitalizada de urgencia en el hospital de Reconquista y después fue derivada a Santa Fe para una atención más compleja por las múltiples fracturas y las hemorragias internas que no cesaban.

"Ahí les dijeron a mis papás lo mismo que en el hospital de Reconquista. Que yo no tenía muchas probabilidades de sobrevivir. Cuando salí del hospital lo hice en una silla de ruedas porque también me dijeron que no iba a poder caminar”.

POR SUS HIJOS

Pero la rosarina jamás se entregó. Luchó valientemente y superó una batalla que ya de antemano los especialistas la habían dado por perdida. “Mis hijos eran chiquitos y eso me ayudó a salir adelante. Puse mucha fuerza de mi parte y aquí estoy”.

La etapa de internación duró un año exactamente y dentro de ese período fueron tres meses en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Anahí recordó una anécdota cuando fue a visitar al profesional que la operó en Santa Fe. “Apenas me vio se puso a llorar. No podía creer lo que estaba viendo. Le comenté lo que estaba haciendo y le dije que me sentía muy bien”.

Dentro de las secuelas que le quedaron en su cuerpo, además de las quemaduras por el contacto con el asfalto cuando fue literalmente absorbida por el camión, están las cicatrices de las operaciones y la pérdida de la sensibilidad en la pierna derecha.

"Ya no la voy a recuperar más. La pierna incluso me quedó más corta que la otra. Los tatuajes que tengo en mi cuerpo cubren las quemaduras y las cicatrices del accidente".

En una competencia de fisicoculturismo hay varios detalles que son tenidos muy en cuenta por los jueces al momento de evaluar las demostraciones de los atletas. Y en ese sentido están los movimientos y las posturas que adoptan para tratar de convencer al jurado en la premiación.

“Yo hay cosas que no las puedo hacer porque estoy en desventaja con las demás, sobre todo con la pierna en la que no tengo sensibilidad. Hay que adaptar todo a mi situación y hacer lo mejor posible mi presentación”.

La última vez que compitió fue el pasado fin de semana en Buenos Aires donde logró quedarse con el título argentino en la categoría Woman Physique.

"Presumía que podía hacer podio. Había entrenado fuerte todo este tiempo y me tenía confianza, pero nunca me imaginé que podía ganar. Cuando empezaron a decir los nombres desde el octavo lugar para abajo y no se escuchaba el mío, empecé a creer que se podía dar algo bueno. Cuando al final quedamos dos sin nombrar, ya me quería morir de felicidad".

El espectáculo terminó con un final feliz y con una mujer que venció otra vez sus propios límites para alegría de ella y de sus tres hijos.

LA DIFÍCIL TAREA DE AFRONTAR EL SUDAMERICANO

La consagración en Buenos Aires le permitió a Anahí Figueredo obtener el derecho de representar al país en el Campeonato Sudamericano que se hará dentro de dos semanas en Capital Federal. “Estoy contenta y a la vez con muchas expectativas por el viaje y los costos que tendrá mi participación. Ahora me las banqué yo cuando fui a competir por el Argentino y por ahí se hace difícil costearse todo. Ojalá pueda conseguir alguna ayuda para viajar por lo menos con una semana de anticipación al Sudamericano”.