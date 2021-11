Doblete del santiagueño Sebastián Sáez en Chile

14/11/2021 - 23:43 Deportivo

El santiagueño Sebastián Sáez concretó un doblete para Unión La Calera, que derrotó como visitante a Everton, en Viña del Mar, por 2-1, en un partido válido por la 32ª fecha del campeonato de Primera División del fútbol de Chile.

El atacante santiagueño, de 36 años, convirtió a los 10 minutos de la primera parte y a los 32' de la segunda, respectivamente. De esta manera, el exgoleador de Talleres de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero acumula 8 conquistas al cabo de 14 cotejos en la temporada, según contempló el sitio "El Mercurio".

Cabe recordar que "Sacha" Sáez sufrió el año pasado la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda por lo que debió permanecer inactivo ocho meses, lapso que le sirvió para llevar a cabo un tratamiento muy especial hasta llegar hasta su recuperación definitiva.

El ex Central Córdoba trata de disfrutar este buen momento en Unión La Calera donde además de ser uno de los goleadores del equipo, es pieza fundamental en el equipo.

En Unión La Calera, que dirige el DT argentino Francisco Meneghini, también actuaron el arquero Alexis Martín (ex Gimnasia La Plata) y el mediocampista ofensivo Gonzalo Castellani (ex Ferro, Boca y Godoy Cruz de Mendoza).

En Everton, en tanto, que es orientado por el técnico santafesino Roberto Sensini (ex Newell's), se desempeñaron el zaguero Julio Barroso (ex Boca y Racing) y el extremo Juan Cuevas (ex Gimnasia La Plata).

Sobre el final, Matías Leiva (88') estuvo cerca de igualar las acciones con un cabezazo, pero el cancerbero le dijo que no, decretando de esta forma el quinto partido sin victorias para los "ruleteros", que, de todas formas, tienen asegurado su paso a la fase clasificatoria de la Copa Libertadores.

Por su parte, los dirigidos de Francisco Meneghini llegaron a los 51 puntos e igualaron la línea de Audax Italiano, que en este momento se ubica tercero por mejor diferencia de gol y estaría sacando pasajes para el máximo torneo continental

Además, Ñublense, con dos tantos del ex River y Banfield, el mediocampista Matías Moya, superó por 6-1 a Unión Española.

En tanto, Universidad Católica (62 puntos), provisorio puntero, derrotó por 2-0 a La Serena. Los cotejos de mañana, en tanto, serán Huachipato (31)-Santiago Wanderers (19) y Universidad de Chile (34)-O'Higgins (36).