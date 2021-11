Ingrata: "No somos dependientes del tiro de tres puntos"

14/11/2021 - 23:47 Deportivo

Bruno Ingratta está feliz por el presente de Independiente BBC en la Liga Argentina, tras haber ganado los cuatro partidos de la burbuja que se desarrolló en el Parnás.

"Estamos realmente muy contentos. Las cuatro victorias han sido muy buenas y algunas, contundentes. No hemos tenido tantos altibajos. También el equipo ha demostrado que no somos dependientes del tiro de 3 puntos, que en algún momento se hablaba eso, sino que con la pelota en el poste bajo también podemos encontrar respuestas y podemos hacer un juego más amplio. El equipo está funcionando realmente bien y obviamente que esto falta, recién son pocos partidos, y vamos tratando de encontrar un estilo de juego, que eso es lo primordial", explicó el capitán.

Consultado por el plano personal, comentó: "La verdad que me siento bien. Me siento mucho mejor físicamente que el año anterior, que veníamos sin jugar y sin hacer casi nada. Tenemos un equipo muy dinámico y era fundamental tratar de estar lo mejor físicamente para acompañarlos, porque si no se me iba a complicar. Después, por momentos no voy a decir que no me cuesta cuando estamos con el tiro de 3 puntos porque pasás a ser intrascendente. Me siento muy bien, los chicos son muy piolas. La mayoría son de afuera y hay que conocerse entre todos".

Ingratta también habló de uno de sus compañeros. "Gabriel (Mendes) tendrá que ir acoplándose al equipo. Él no está hace mucho, no hizo la pretemporada con nosotros, pero nos puede dar una mano muy grande. Es muy joven. Calculo que a la medida que se vaya acomodando, va a ir entendiendo cómo es esto, porque él también venía acostumbrado a un estilo de juego totalmente distinto. Aquí reniega un poco de los roces y todo eso, cuando vamos a tener roces en todos los partidos", indicó.

Con respecto a la zona, opinó: "Es más dura de lo que se pensaba. Al principio no sabíamos qué se iba a armar y quién iba a andar mejor. La verdad que Central de Ceres tiene un equipo muy competitivo, no tan largo porque son seis o siete jugadores que juegan bien y aguantan físicamente. Se lo ve muy bien y no se caen. Ahora va a depender de nosotros. Tenemos dos partidos de visitantes contra ellos para alcanzar el objetivo, que es entrar primeros por el del Súper 8".

Por último, se refirió a la labor de la dirigencia en el plano organizativo. "Para darse cuenta de lo que fue la burbuja tiene que opinar la gente de afuera. Con la mayoría somos amigos y se han sentido cómodos en los hoteles que han estado. Por suerte era la imagen que nosotros necesitábamos dar de Santiago, demostrar que estamos aptos para todos estos eventos deportivos", explicó.