Quimsa-Boca, en choque de punteros e invictos

14/11/2021 - 23:51 Deportivo

Quimsa y Boca se enfrentarán esta noche en el estadio Ciudad, en choque de punteros e invictos en la temporada 2021/22 de la Liga Nacional.

Desde las 22, el equipo de Sebastián González irá en busca de su quinta victoria consecutiva, tras haber derrotado a Unión de Santa Fe (89 a 71), Comunicaciones (83 a 71) y Oberá (83 a 69 y 100 a 79), para mantenerse al tope de las posiciones en la tabla.

El entrenador cordobés tendrá que volver a arreglárselas con tres fichas de mayores menos en el plantel, ya que Terrence Roderick arribará recién mañana a la provincia y debutará el próximo viernes frente a Instituto de Córdoba.

Roderick, un escolta estadounidense de 33 años y 1.96 metros, ocupará la ficha que dejó vacante el "Chuzito" González, quien pidió abandonar el equipo y terminó arreglando con Instituto.

Hasta el momento, Quimsa supo disimular las ausencias en el plantel y ganó los cuatro partidos que jugó con un gran rendimiento del quinteto inicial integrado por Juan Ignacio Brussino, Iván Gramajo, Mauro Cosolito, Sebastián Acevedo y Eric Anderson, en tanto que los U23 (Franco Baralle, Bryan Carabali y Sebastián Lugo) fueron importantes viniendo desde la banca.

Esta noche, la "Fusión" tendrá un compromiso de mayor exigencia, en virtud de que Boca es uno de los equipos más fuertes de la competencia. Ganó los tres partidos que jugó por Liga Nacional: ante Argentino (72 a 72), Regatas (82 a 71) y Olímpico (77 a 68). Y además, en el Súper 20, logró la victoria en nueve de los diez partidos que jugó y llegó hasta cuartos de final.

El "Xeneize" tiene cuatro internos de jerarquía (Kevin Hernández, David Nesbitt, Eloy Camacho Vargas y Federico Aguerre), mientras que Leandro Vildoza y Carlos Buendía alternan en el puesto de base y Adrián Boccia, Tomás Cavallero y Federico Mansilla completan un perímetro de enorme potencial.

La defensa será una de las claves del juego de esta noche en el Ciudad.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá otros tres enfrentamientos: desde las 21, Unión de Santa Fe vs. Ferro Carril Oeste; 21.30, Argentino de Junín vs. Hispano de Río Gallegos y Regatas Corrientes vs. Obras Basket.