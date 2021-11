Matías Pato comenzó a despedirse del "Gaucho"

16/11/2021 - 02:08 Deportivo

Matías Pato jugó ayer su último partido en Güemes, ya que culminó su préstamo y el propio jugador dejó entrever que no continuará. "Estoy muy contento porque en Güemes encontré comodidad y me recibieron bien. Estoy muy feliz por este paso y espero haberles devuelto al hincha ese cariño, siempre con respeto y honestidad. Encontré minutos, que es lo que más buscaba, y confianza. Y eso me hace muy bien", dijo tras la derrota ante Morón, que dejó al "Gaucho" fuera del reducido.

"Ahora quedo libre así que a esperar, a ver qué sale, a ver qué se da. Ahora voy a disfrutar de mi familia, de mi hijo. Y a seguir entrenando que esto sigue. Más adelante sabré dónde, por ahora no tengo club", agregó.

El ex Central Córdoba destacó la campaña de Güemes en su primera participación en la Primera Nacional. "Lo que hizo el equipo es muy positivo. Da mucha tristeza quedar afuera al final, pero es una gran campaña la que hicimos y, a lo largo del tiempo, se va a valorizar mucho", subrayó.

Sobre la derrota ante Morón, opinó: "Era una final, Morón es un equipo que juega bien. Sabíamos que iba a ser así, ellos tenían la obligación y convirtieron. Nosotros lo buscamos, llegamos al descuento y nos erramos un par de goles. Las finales son así, lamentablemente hoy nos toca quedar afuera, pero creo que merecíamos un poco más por lo que hicimos durante el año. Hay que salir con la frente en alto".

Sobre el final, Pato volvió a referirse a la gente de Güemes, aunque esta vez para destacar el apoyo que siempre le tributó al equipo. Y lamentó no haberles regalado la clasificación. "Nosotros estábamos ilusionados igual que ellos, hoy nos vamos enojados porque se perdió esa ilusión. Pero la gente nos apoyó en todo momento, gracias a Dios volvió el público a la cancha, lo necesitábamos mucho porque en la época de pandemia era muy difícil jugar sin ellos. Y siempre nos sentimos apoyados".