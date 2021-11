Duelos del torneo 123º Aniversario EL LIBERAL

16/11/2021 - 02:21 Deportivo

Finalmente los tres partidos decisivos que restaban disputarse del torneo de tenis 123º Aniversario del Diario EL LIBERAL, se desarrollarán hoy en los courts del Santiago Lawn Tennis Club.

Toda la expectativa estará puesta ahora en la jornada de hoy donde se determinarán los tres últimos campeones del certamen en las categorías Selección, Damas B y Damas A, respectivamente.

Los encuentros finales se desarrollarán a partir de las 19. En la categoría Selección Caballeros jugarán: Juan Vázquez ante Juan Maidana.

En Damas B: Carolina Santillán se topará con Nancy Notario, mientras que en la última lo harán Mirna Canata vs. Julieta Suárez en Damas A.

Cabe recordar que ya jugaron sus finales en Tercera Martín Gallar y Emanuel García, en donde festejó el título Gallar al vencer por 3/6, 6/3 y 7/6.

En Segunda, Jorge Siufi se enfrentó a Omar Palavecino en otro duelo titánico. Palavecino ganó por 6/3 y 6/ 3.

Y en la categoría Damas C, María Elena Ferreyra chocó contra un juego más sólido de Carolina Lissi, quien la venció por 3/6, 6/3 y 7/6 en el cierre.

