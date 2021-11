La emocionante versión del himno de Argentina en la previa del duelo ante Brasil y el mensaje especial al Kun Agüero

16/11/2021 - 22:15 Deportivo

Después de lo que fue la suspensión en el país vecino y la final de la Copa América en el mítico Maracaná, el clásico de Argentina y Brasil volvió a vivirse a pura emoción en San Juan.

Con motivo de la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial que organizará Qatar el próximo año, los protagonistas volvieron a verse las caras. Y en este caso el escenario fue la provincia cuyana.

Por lo tanto, cuando las estrofas de los himnos nacionales de ambos representativos comenzaron a sonar en el estadio del Bicentenario se vivió una mezcla de sensaciones. El público local optó por silbar las melodías del conjunto brasileño para hacer sentir el rigor y algunos se animaron a cantar con el grito de “Dale campeón”, por lo sucedido en el último certamen continental.

En cambio, cuando llegó el momento del repertorio a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Mateo Sujatovich, de la banda Conociendo a Rusia, la emoción invadió la atmósfera que de inmediato se transformó en una voz generalizada acompañada con el “Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”...

Un párrafo adicional merecen los propios futbolistas, quienes en la foto oficial posaron con una pancarta dedicada a Sergio Agüero, a quien le detectaron una arritmia cardiológica cuando vestía la camiseta del Barcelona en un compromiso frente al Alavés por La Liga de España “¡Vamos Kun, con todo!”, fue la frase que acompañó a una imagen del delantero con la camiseta del seleccionado nacional.

Cabe señalar que el ingreso de los hinchas al Bicentenario de San Juan fue desorganizado y sin la previsión lógica para este tipo de espectáculos. A pesar de que el estadio abrió sus puertas a las 16, una hora antes de lo previsto, el público no fue correctamente guiado por el personal de seguridad y control y hubo múltiples accesos equivocados y escenas de confusión, aunque los simpatizantes mostraron paciencia para evitar males mayores.

“Después de pasar dos controles que me decían que iba bien para la puerta de ingreso a la Popular Sur, ahora me entero que era la Norte, no me dejan pasar y encima tengo que volver cinco cuadras para atrás”, se lamentó un fanático resignado.

Como él, muchos hinchas deambulaban de un lado a otro sin saber bien dónde era la puerta de acceso: las señalizaciones brillaron por su ausencia. Y aquellos fans que ya habían concurrido en otras ocasiones al estadio también se asombraban porque les habían cambiado los sectores de ingreso habituales.

Para este encuentro, los tickets se agotaron en pocas horas: hubo cuatro kilómetros de cola de los simpatizantes para poder conseguir sus localidades y viajó gente de diferentes lugares del país para alentar al equipo capitaneado por Lionel Messi.