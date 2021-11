A partir de hoy se pueden adquirir las localidades

17/11/2021 - 02:57 Deportivo

A partir de hoy, y hasta el sábado a las 14 horas, se podrán adquirir las entradas para el partido entre Central Córdoba e Independiente, que se disputará el sábado a las 21.30 en el estadio Único "Madre de Ciudades". Como ya es habitual, la venta se realizará de manera online, ingresando al sitio oficial del club: www.cacentralcordoba.com.

También habrá puntos de asistencia que se habilitarán en las boleterías de Granadero Saavedra y San Martín, el viernes de 9 a 21 y el sábado de 9 a 14. Los precios son los siguientes:

Cabeceras Norte y Sur: $ 500 socios / $ 1.000 no socios. Platea Alta: $ 750 socios / $ 1.500 no socios. Platea Baja: $ 1.000 socios/ $ 2.000 no socios. Jubilados y Damas: $ 500 socios/ $ 600 no socios. Menores: socios $ 300 Cabeceras, $ 400 Platea/ no socios $ 400 Cabeceras, $ 600 Plateas. Los abonados conservan su entrada sin cargo (por los partidos del torneo suspendido por la pandemia).

En cuanto a la venta de entradas para neutrales, la dirigencia ferroviaria aguarda la autorización de la policía de la provincia para poder realizarla. Hay optimismo al respecto.