Olímpico intentará saldar una cuenta pendiente frente a Boca

17/11/2021 - 03:05 Deportivo

Olímpico jugará esta noche un partido clave frente a Boca, con el que tiene una cuenta pendiente e intentará saldarla.

Desde las 22, el equipo de "Leo" Gutiérrez intentará tomarse revancha de la derrota sufrida el miércoles pasado en la Bombonerita, donde el "Xeneize" terminó imponiéndose por 77 a 68 un partido que fue parejo durante gran parte de su desarrollo.

En ese partido, Olímpico tuvo como figura a Michael Buchanan, quien ya no forma parte del equipo, debido a que volvió a Estados Unidos afectado por el fallecimiento de su padre.

En su lugar arribó Santiago Bruera, que debutó en el triunfo ante Oberá Tenis Club (74 a 73), pero sólo jugó 13:58 minutos viniendo desde la banda, debido a que todavía no estaba inserto en los sistemas de juego de su equipo.

Francisco Filippa ingresó esa noche como pívot titular y fue importante, pero quedó en evidencia que Olímpico necesita fortalecer su juego interior para poder competir con equipos de jerarquía como el "Xeneize".

Vencer a Boca no será una labor sencilla. El equipo de Gonzalo García viene de perder el invicto en el Ciudad ante Quimsa (91 a 84), pero tiene un plantel con nombres de mucho peso y una idea de juego que intenta consolidar partido tras partido. La defensa será la clave del juego, en virtud de que el rival tiene una gran variedad de recursos de ataque, tanto en el perímetro como en el juego interior.

Otros partidos

Esta noche habrá otros cuatro partidos: desde las 20, San Lorenzo vs. La Unión; 21, Peñarol vs. Hispano Americano, Oberá TC vs. Obras Basket (por TyC Sports) y Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia; 22, Riachuelo de La Rioja vs. Instituto de Córdoba.