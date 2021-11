Los Thunder, con Deck, reciben a los Rockets

17/11/2021 - 03:08 Deportivo

Oklahoma City Thunder, con Gabriel Deck en el plantel aunque sin protagonismo, enfrentará esta noche a Houston Rockets, en una nueva jornada de la temporada 2021/22 de la NBA.

El partido se jugará en el Chesapeake Energy Arena, desde las 22 (hora argentina), con transmisión a través de NBA Pass League, la plataforma oficial de la competencia.

"Tortuga", como se lo conoce popularmente, no jugó la noche del lunes en la derrota ante Miami Heat (103 a 90) y tampoco lo hizo el domingo en la caída frente a Brooklyn Nets (120 a 96).

Esta situación, impensada por el nivel que muestra el santiagueño cada vez que es utilizado, pone en duda su continuidad en el equipo, pero todavía está a tiempo de revertirla y mantenerse en la liga de básquet más importante del planeta.

La programación completa para esta noche es la siguiente: desde las 21, Detroit Pistons vs. Indiana Pacers y Charlotte Hornets vs. Washington Wizards; 21.30, Atlanta Hawks vs. Boston Celtics, Miami Heat vs. New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks vs. Los Ángeles Lakers; 22, Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets y Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings.