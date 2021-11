Martel ya mira hacia el futuro: “La prioridad siempre la va a tener Güemes”

18/11/2021 - 01:01 Deportivo

Güemes tenía todo para clasificar al Reducido. La gran campaña en su primera experiencia en la Primera Nacional le permitió llegar a la última fecha con dos resultados a favor ante Deportivo Morón: triunfo y empate. Lamentablemente perdió y se quedó con las manos vacías. Por eso el dolor fue grande. Y por eso el DT Pablo Martel prefirió el silencio. Hasta ayer, que charló con EL LIBERAL sobre su futuro y lo que le pasó a su equipo en este torneo.

¿Vas a continuar en Güemes la próxima temporada?

-Todavía no hablé con el presidente. La prioridad siempre la va a tener Güemes en el caso de que ellos deseen que continúe. Y si no, me sentaré a escuchar algunas propuestas. Habrá que ver cuál es la idea de los dirigentes y del presidente y sobre esa base proyectar el futuro. Entiendo que después de un cachetazo tan fuerte, todos necesitamos un tiempo de duelo. Así que por el momento no hemos hablado nada al respecto.

¿Y cuál es tu idea?

-Uno siempre quiere crecer en lo personal y profesional, para eso trabajo y le dedico e invierto muchas horas al fútbol. He tenido ofertas, pero estuvimos peleando el ascenso y la clasificación y nunca me hubiese ido en plena competencia. La prioridad siempre la va a tener Güemes porque llegamos juntos hasta acá, ascendimos tres categorías y quedamos en la puerta de conseguir una clasificación histórica.

¿Qué balance haces de esta temporada?

-La temporada de Güemes fue muy buena. En enero de este año logramos el ascenso y tuvimos que armar un plantel prácticamente nuevo. Nuestro objetivo siempre fue el de hacer un buen papel, no tener inconvenientes con el descenso (que luego se suprimió al igual que los promedios). Buscamos nuevos objetivos: que la transición entre un torneo a otro no se note y eso funcionó a la perfección. Fuimos protagonistas de principio a fin en el torneo, hemos peleado la clasificación hasta la última fecha. Siendo la primera vez que el club participa de la categoría ganamos muchos partidos, fuimos punteros 22 fechas y logramos que Güemes sea respetado en todas las canchas defendiendo un estilo. Y se logró la clasificación a la Copa Argentina. Lamentablemente nos tocó quedarnos sin clasificación en la última fecha, que hubiese sido un premio por el gran esfuerzo. Seguramente todos tendremos revancha.

¿Lo de la última fecha opaca lo anterior?

Lo de la última fecha es una desilusión muy grande, fue un cachetazo durísimo. Nadie esperaba ese desenlace, el equipo no merecía quedar afuera del reducido. En la segunda rueda perdimos muchos puntos que nos privó llegar a la última fecha clasificados, pero eso no debe opacar el trabajo que se hizo. Nosotros nunca fuimos conformistas, siempre fuimos por más.

¿Por qué el equipo se cayó tanto en la segunda rueda?

-Tuvimos un pequeño bajón que nos impidió sumar de a tres en ocho fechas. El equipo superó esa racha y luego pudimos recuperarnos. Y al final del torneo, de doce puntos sumamos ocho, una buena cosecha habiendo jugado dos seguidos de visitantes. Creo que el factor determinante fue el desgaste físico, mucho cansancio, muchos viajes. Estamos en una zona geográfica donde todo nos queda lejos y los equipos de Buenos Aires juegan a la vuelta de su casa. Ese desgaste de los viajes vino acompañado de lesiones y todo tiene que ver con todo.