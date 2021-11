Messi: “La clasificación al Mundial es la frutilla del postre”

18/11/2021 - 01:07 Deportivo

Lionel Messi afirmó ayer que la clasificación conseguida anoche con el seleccionado argentino para el Mundial de Qatar 2022 es la "frutilla del postre" para este año, en el que también conquistó la Copa América en Brasil y avisó que quiere terminar "de la mejor manera posible" luego de un comienzo complicado en PSG por las lesiones.

"Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra Selección", aseguró el astro rosarino en su cuenta de Instagram.

Messi, que sumó unos minutos contra Uruguay en Montevideo y fue titular contra Brasil en San Juan, continuó: "Gracias nuevamente por todo el cariño que nos dan, en enero si Dios quiere nos veremos de nuevo", en alusión a los partidos contra Chile como visitante y Colombia como local.

El atacante del conjunto francés aseguró: "Ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos con PSG y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo. Ya falta apenas un mes y medio para el 2022 y me gustaría terminar este año de la mejor manera posible".

Mauricio Pochettino espera con los brazos abiertos a Lionel para el partido por la Ligue 1 de este sábado frente al Nantes y principalmente para el choque ante el Manchester City el próximo miércoles por la quinta fecha del Grupo A de la Champions League. "El esfuerzo que hice es lo de menos, la realidad es que sí, llegue con lo justo más que nada en el ritmo. Hace mucho que no juego y fue un partido de mucha intensidad. Yo estoy bien, sino no hubiese jugado. En lo físico obviamente que no", reconoció Messi.

Y añadió sobre cómo se sintió a lo largo del encuentro con miras al futuro: "Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido de tanto ritmo como este, pero por suerte estoy bien, sé que de a poquito voy a agarrar ritmo y terminar bien el año".

El PSG le apunta a la liga de su país, pero tiene como gran objetivo ganar la primera "Orejona" en la historia de la institución.