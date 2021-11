Se coronó a los mejores del torneo 123º Aniversario del Diario EL LIBERAL

19/11/2021 - 00:42 Deportivo

En medio de una ovación se realizó anoche en el Santiago Lawn Tennis Club la entrega de los premios a los campeones del Torneo de tenis 123º Aniversario del Diario EL LIBERAL. Estuvieron presentes dirigentes de la Subcomisión de Tenis, y el gerente del Diario EL LIBERAL, CPN Franco Parisini, quienes fueron los encargados de entregar los premios a los campeones y subcampeones. Parisini, agradeció al club por el espacio y a los jugadores por la amplia participación en el torneo, y los felicitó por el logro alcanzado.

Así terminó el torneo. En Selección, campeón Juan Maidana; subcampeón Juan Vázquez. En Tercera, campeón Martín Gallar; subcampeón Emanuel García. En Segunda, campeón Omar Palavecino; subcampeón Jorge Siufi. Damas A, campeona Mirna Canata; subcampeona Julieta Suárez. Damas B, campeona Nancy Notario; subcampeona Carolina Santillán Komornicki. En Damas C, campeona Carola Lissi; subcampeona María Ferreyra.

Protagonistas

Juan Maidana: "Siempre es lindo competir y volver a jugar en el club sobre todo luego de un tiempo largo por la pandemia. Fue muy bueno todo lo que viví. Fue un partidazo la final y bueno pude festejar. Quiero agradecer a las autoridades del diario por apoyar este tipo de torneos", dijo.

Omar Palavecino: "La verdad que fue algo muy lindo haber ganado este prestigioso torneo. Estuvo muy lindo el nivel y lo destacable fue que volvimos después de tantos tiempo. Quiero agradecer a la gente de la Subcomisión de Tenis, al director Caldera, al Diario EL LIBERAL por el torneo. Estoy feliz por llevarme el título".

Nancy Notario: "Fue algo muy lindo poder competir entre amigas, y debo decir que la final que gané no fue fácil. El nivel del certamen fue muy bueno en general. Me gustó mucho y estuvo muy bien organizado, a pesar de que que clima lo extendió un poco. Lo bueno es que pudimos divertirnos en la cancha después de tanto tiempo de no poder jugar a nivel competitivo. Es la primera vez que gano un Torneo Aniversario del Diario EL LIBERAL y esta experiencia de ganarlo fue más que positiva. Quiero dedicar este campeonato a todas las chicas y a la familia que nos hace el aguante para poder jugar".

Mirna Canata: "Fue un torneo muy lindo, la verdad que quiero agradecer al profesor Álvaro Caldera por hacer un torneo bien cálido, y la verdad que uno lo disfrutó a cada instante. Para mí es un logro personal porque me encanta este deporte. Tuve la suerte de participar en otros torneos Aniversario del Diario EL LIBERAL, y me parece que ya conseguí premios. El nivel del certamen fue muy parejo y competitivo. Cada encuentro se jugó con mucha intensidad. Quiero destacar que pudimos jugar a buen ritmo y todos creo que lo disfrutamos porque es un deporte muy lindo para jugarlo. Estoy feliz por el logro que obtuve y bueno, esperemos que sigan más adelante otros torneos más para la alegría de muchos jugadores".