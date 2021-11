Bochini analizó a la Selección de Scaloni y al fútbol argentino

21/11/2021 - 04:44 Deportivo

Ricardo Enrique Bochini llegará mañana en plan de descanso a Santiago. El máximo ídolo en la historia de Independiente, quien se siente a gusto cada vez que viene a nuestra provincia de la mano de Ricardo Dalale, brindó un entrevista exclusiva a EL LIBERAL. El exenganche de los "Diablos Rojos" habló de la Selección Nacional , del club de sus amores y analizó el fútbol argentino de estos tiempos y lo comparó con el de su época.

"Tengo mucha gente amiga en Santiago. Siempre me han tratado muy bien. He ido a jugar un partido por un campeonato nacional. He ido también a las peñas de Independiente. Cada vez que voy para allá me atienden de primera", expresó con gratitud.

Destacó la magnitud del Estadio Único "Madre de Ciudades". Recordó: "Era impensado, en los tiempos en que jugábamos nosotros, que Santiago del Estero tuviera un estadio como el que cuenta hoy. Es importante contar con lugares como el estadio que tienen en Santiago".

¿La llegada de Lionel Scaloni a la Selección Argentina le dio otros aires?

La Selección Argentina siempre estuvo a la altura. Las otras selecciones, tanto la que dirigió Martino, que llegó a dos finales de la Copa América, y Sabella, que perdió la final del Mundial Brasil 2014 con Alemania, fueron selecciones muy importantes para Argentina. No es que porque se ganó la Copa América las otras no eran buenas selecciones. Vamos a ver qué pasa con esta Selección cuando juegue la Copa del Mundo.

¿Cómo ve a la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol Qatar 2022?

Todavía no hay que tener una opinión porque el Mundial es muy distinto a la Copa América. La Copa América es Argentina y Brasil, pero allá deberá enfrentar a Francia, Inglaterra, España, Bélgica, Portugal. Vamos a ver cuando se juegue..

¿Qué jugadores destaca de la Selección Argentina de Lionel Scaloni?

El mejor de todos es Messi porque es el jugador distinto, que puede hacer una cosa distinta y toda la gente está esperando una jugada de él. Después está el arquero, Martínez, que nada muy bien. También está Romero y De Paul, que está jugando bastante bien.

¿Cómo ve al fútbol argentino en la actualidad?

Al campeonato local lo veo un campeonato que no tiene grandes figuras; algunas están en el exterior. Ni comparación con la época nuestra que estaban todos los mejores jugadores acá. No hay comparación. El fútbol argentino de nuestra época, para mí, era el mejor del mundo. Era mejor que la liga de Inglaterra, de España, Italia, Francia. Cualquier equipo argentino le podía jugar a cualquier equipo ganándole. Hoy, no, hay mucha diferencia.

La realidad de Independiente

¿Confía en volver a ver a un Independiente ganador como hace un par de décadas?

En estos momentos está complicado económicamente. Tiene que superar eso y después se puede hacer un equipo que logre llegar a ganar cosas. La parte económica es fundamental. Hay que estar bien para poder traer jugadores que puedan reforzar al equipo. Va a llevar un tiempo armar un equipo para ganar como quiere el hincha y merece Independiente.

¿Qué jugador de Independiente, de la actual formación que dirige Julio César Falcioni, admira usted?

Los jugadores que más se destacan en Independiente son Blanco, Bustos, Barreto, Velazco y Romero.