Maximiliano Díaz se divide entre el fútbol y su trabajo

22/11/2021 - 03:27 Deportivo

El Torneo Regional nunca fue profesional, ni antes ni después de la pandemia. Y ayer el que puso eso sobre el tapete fue el volante de Unión Santiago, Maximiliano Díaz, al revelar que podría perderse el partido del próximo miércoles, ante Unión Bobadal, por razones laborales. "A mí se me complica por el tema del trabajo, creo que si estoy citado para el miércoles no podré ir. Espero que mi jefe Gustavo, a quien le mando un saludo, me de permiso para poder jugar el miércoles", dijo en diálogo con EL LIBERAL tras el triunfo de ayer de su equipo ante Sarmiento, por 2 a 1.

La "Bruja" contó también que no es el único jugador del plantel en esta condición. "Creo que el 50% está en mi misma situación, algunos viven de esto y de algunas changas que tienen. Pero en mi caso, entreno a la tarde nomás porque se me complica. A las 5 entrenamos y a las 5 salgo de mi trabajo, por la mañana no puedo entrenar y es una lástima", dijo.

Muchos de mis compañeros vienen muy cansados de trabajar y después tenemos que hacer un entrenamiento fuerte con el profe, eso se llama sacrificio, querer estar en el plantel y ganas de jugar", agregó.

Por si fuera poco, ayer se presentó una situación compleja para el Tricolor: "Muchos jugadores que iban a ser titulares, no estaban habilitados. No sé qué pasó, si eran jugadores del club o qué. Yo iba a ser suplente como varios de mis compañeros y ha sido una sorpresa rara tener que jugar de titular porque uno viene pensando en sumar de suplente. Creo que estuve a la altura y el triunfo fue merecido porque fuimos los únicos que quisimos jugar. Ellos tiraron muchos pelotazos y nos complicaban, pero gracias a Dios la victoria fue nuestra".