El plantel Ferroviario viajó a Rosario con la idea de seguir la racha positiva

23/11/2021 - 00:38 Deportivo

Central Córdoba atraviesa su mejor momento en el torneo de la Liga Profesional. Después de una racha adversa de ocho fechas sin ganar, encadenó dos victorias consecutivas por primera vez y respira aliviado. Pero el apretado fixture no da respiro. Tras tener el domingo libre, el plantel regresó a los entrenamientos ayer por la mañana y por la noche emprendió el viaje a Rosario, para visitar mañana a Newell's.

Los triunfos ante Sarmiento (3-1 en Junín) e Independiente (1-0 el sábado pasado en el "Madre de Ciudades") revitalizaron el ánimo del plantel que mañana, desde las 17 y por la fecha 22 del certamen, irá en busca del tercer triunfo consecutivo. Y confianza es lo que sobra en la delegación que viajó anoche.

A pesar de que en la práctica de ayer los titulares hicieron solamente ejercicios regenerativos, al tener a la totalidad del plantel a disposición (a excepción del delantero Sebastián Ribas y el defensor Juan Cruz González, ambos lesionados) la idea del entrenador Sergio Rondina es repetir los once que vencieron al "Rojo". No hubo mucho tiempo de recuperación, pero el "Huevo" quiere aprovechar el envión anímico y potenciar este equipo que viene con resultados positivos.

El DT dejó en claro que seguirá apostando al 4-4-2, luego de haber intentado sin éxito con el 4-1-3-2, el dibujo táctico con el cual más se identifica. "Este plantel se adaptó mejor al 4-4-2, es la realidad. Me reprocho quizás no haberlo hecho antes. Pero salvo el partido con Huracán, el equipo siempre fue competitivo y lo perdía por detalles, no creo que pase por un tema de sistemas. Pero encontramos los triunfos de esta manera, el equilibrio de esta manera y seguiremos insistiendo y mejorándolo de esta manera", dijo el DT en la conferencia de prensa post triunfo ante Independiente, ante un consulta de EL LIBERAL.

En consecuencia, los once para visitar mañana a Newell's serían: César Rigamonti; Gonzalo Bettini, Alejandro Maciel, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Lucas Melano, Cristian Vega, Jesús Soraire y Alejandro Martínez; Claudio Riaño y Milton Giménez. La delegación que viajó anoche se completó con César Taborda, Federico Andueza, Nahuel Banegas, Oscar Salomón, José Gómez, Leonardo Sequeira, Lautaro Torres, Lucas Brochero, Carlo Lattanzio, Mateo Montenegro, Agustín Gallo, Abel Argañaraz y Diego Vázquez.