Messi a fondo: su ilusión con la Selección Argentina y la posibilidad de retornar al Barcelona

El diario español Marca realizó una entrevista profunda con Lionel Messi donde el argentino, entre otros temas, hizo alusión al presente que vive tanto con la Selección Argentina como con su equipo, el PSG, y una posible vuelta al Barcelona, aunque tal vez en otro rol.

“Leo Messi recibió a MARCA en su casa de París con motivo de su octavo Pichichi que consiguió la pasada temporada. Un Leo Messi al que se le vio tranquilo y feliz. La adaptación a su nuevo equipo y París ha ido mejor de lo que se esperaba. Una vez que ya está en casa y los niños han empezado con las rutinas, todo ha ido sobre ruedas lo que da una gran tranquilidad tanto a Leo como a Antonela”, escribió el periódico.

Entre lo más destacado de los dichos de La Pulga, estuvo su referencia al Barcelona y la posible vuelta: “Siempre dije que en algún momento iba a volver a Barcelona, porque era mi casa y porque iba a vivir ahí y porque quería siempre intentar ayudar al club en lo que pueda. Obviamente si puedo aportar y ayudar al club me encantaría volver”.

Respecto de la llegada de Xavi, reconoció que le genera una ilusión muy grande y no escatimó en elogios para con su ex compañero. “Es un entrenador que sabe muchísimo, que conoce la casa a la perfección. Vivió toda su vida desde chiquito en Barcelona y renueva las ilusiones. Es una persona muy respetada tanto como en la afición como en los jugadores, es muy importante por los jugadores jóvenes que hay hoy en día. Es una persona que enseña y va a hacer crecer al equipo no tengo dudas”, precisó.

A la hora de centrarse en los nuevos objetivos que tiene trazado en el París Saint-Germain, Messi reconoció que el PSG es uno de los favoritos en la presente Champions League, pero también advirtió: “Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad”.

La Selección Argentina: del gran 2021 a imaginarse en la final del Mundial de Qatar 2022

"Fue un año increíble a nivel Selección. Pude cumplir uno de los objetivos que tanto me costó, que tan cerquita había estado siempre y no lo había podido conseguir. Ahora clasificamos al Mundial y terminamos el año de una manera brillante y con ganas de ir por más", aseguró la Pulga.

Agregó: "Hoy estamos muy bien. Haber ganado la Copa América ayuda muchísimo porque hace que el equipo trabaje de otra manera, que tenga mucha más confianza. Pero sabemos que todavía nos falta mucho para ser uno de los grandes candidatos. Vamos a intentar llegar de la mejor manera para seguir compitiendo como lo hacemos en cada partido que nos toca jugar".

Para cerrar, le preguntaron a Leo si firmaría una final España-Argentina. ¿Qué contestó? "Sí, obviamente. Con España o con el que sea. Me gustaría estar en una nueva final, poder intentar conseguir un nuevo objetivo. El sueño y la ilusión siempre están".