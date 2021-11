Valentino Rossi: “El retiro es duro, pero de a poco me acostumbro”

26/11/2021 - 02:14 Deportivo

El italiano Valentino Rossi, de 42 años y máximo ídolo de los aficionados argentinos al motociclismo, aseguró ayer que "el retiro es duro", tras dar por finalizada su carrera profesional luego de 26 temporadas, pero apuntó que se va "acostumbrando de a poco".

"No será igual para mí: pensar en no correr más y no volver a subir sobre mi moto, es duro, precisa un poco de tiempo", afirmó Rossi desde la Exposición internacional de motociclismo, en declaraciones que reprodujo la agencia Ansa.

Títulos

"Il Dottore", dueño de nueve títulos, finalizó décimo en el Gran Premio de Valencia (España), que marcó el cierre de su carrera y del Mundial 2021 de la categoría MotoGP.

"Intenté pasar un fin de semana lo más normal posible. Esperaba hacer una carrera decente. Ahora es difícil, hay que pensar que ya no soy piloto de MotoGP, me da mucha tristeza y nostalgia, pero está bien, de a poco me acostumbro", indicó Rossi.

En cuanto a su futuro, el italiano Rossi contó: "El 8 de enero correremos con Ferrari en Abu Dhabi, una carrera que hacemos siempre con mi hermano Luca. Para 2022 estoy evaluando 2 o 3 campeonatos distintos y con qué equipo correr, aún no decidí".

De esta manera, Valentino Rossi ya se empieza a enfocar en su nuevo desafío.