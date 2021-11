“Maxi” Rodríguez anunció que se retira del fútbol profesional

26/11/2021 - 19:53 Deportivo

El mediocampista ofensivo de Newell`s Old Boys, Maximiliano Rodríguez anunció este viernes que se retira del fútbol profesional.

El futbolista rosarino de 40 años, fue quien dio a conocer su decisión con un posteo en sus redes sociales, tras 20 años de carrera profesional.

"Me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar", escribió el ex jugador de la Selección Argentina, Liverpool y Atlético de Madrid.

Maxi, viene de convertirle un tanto a Central Córdoba, en lo que fue la fecha 24º del torneo de primera división.

"Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o, como jugador de fútbol, no queremos que llegue, este momento de dar un cierre a la carrera como profesional", fueron las primeras palabras del mediocampista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera. Me brindé al máximo, me vacié por completo. No tengo nada más para dar", agregó. Al borde de las lágrimas, mencionó a su familia como el principal pilar de la carrera: "Con mi mujer empezamos una aventura nueva. Fue la que me acompañó a Europa en el primer momento. Estuvo siempre en los momentos malos, fue la que me dio el apoyo para nunca bajar los brazos".

"La Selección Argentina y Newell's son las camisetas que amo con locura. Pude disfrutar al máximo de vestirlas mucho tiempo". Y, con la voz entrecortada, añadió: "Que mis hijas me vean jugar con esa camiseta, jugar un Mundial, que me vean salir campeón con Newell's..."

"Le agradezco a todos los entrenadores que tuve a lo largo de mi carrera, a todos los compañeros, que fueron muchísimos. Si hay algo que me gustaría, es que me recuerden como gran compañero y persona. Es la mejor huella que pude haber dejado", afirmó. Y sentenció: "Es difícil hablar, pero prefiero hacerlo al natural, simple y sencillo. Agradecerle a todo el mundo del fútbol, que siempre me ha tratado con mucho cariño. Abrazo a todos, Maxi Rodríguez".