El viernes 10 de diciembre se realizará The Best Fighter 2

El Guedea Team confirmó que el próximo viernes 10 de diciembre se realizará el The Best Fighter 2, en las instalaciones del Club San Carlos Unidos de la ciudad de La Banda.

De la programación se destaca la pelea profesional de kick boxing, en la categoría hasta 56 kilogramos, entre Mauro Burgos (Team López de Tucumán) y Nahuel Galeno (Team Garnica).

Entre las peleas semiprofesionales fueron confirmadas las siguientes: En K1, hasta 58 kilogramos, Saulo Castillo (Team Vidosa) vs. Ramón Saavedra (Team Garnica); en Ligero hasta 60 kg, Héctor Bustamante (Guedea Team) vs. Marcelo Ferreyra (Team Aguirre de Catamarca); en Supergallo hasta 55,338 kg, Cristina Borges (Team Com. Sicarios) vs. Yamila Ramírez (Team Impacto); en Muay Tai hasta 78 kg, Erick Infante (Team Dinamita) vs. Miguel Rojas (Team Vidosa).