Juan Carlos Fabrini le dio el título a Fernández BBC

29/11/2021 - 22:59 Deportivo

Un niño autista logró llevar al triunfo a su equipo de básquet tras anotar los puntos necesarios para ganar la Copa de Bronce de la categoría U13, según contaron su entrenador y su mamá.

Se trata de Juan Carlos Fabrini, de 13 años, quien vive con su familia en la ciudad de Fernández y a los 7 años fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según contó a Télam su mamá, Ana Cecilia Fabrini, antes del básquet Juan Carlos "no tenía diálogo con nadie, no compartía, estaba en su mundo. El básquet fue como una salvación, lo ayudó a sacarlo de su burbuja, ahora él se relaciona, comparte con sus compañeros", comentó.

Juan Carlos juega en la escuela de básquet "Miguel Alberto Cortijo". Allí empezó a jugar a los 8 años, y aunque dejó un tiempo, retomó a los 11, cuando encontró su pasión por el deporte.

"Es un buen defensor, en la parte ofensiva perdía un poco la concentración, sin embargo yo siempre le dije a sus compañeros que le pasen la pelota, lo cubran, lo apoyen y en la semifinal del mini torneo ingresó y encestó", contó el entrenador Miguel Alberto Corbalán. "En ese momento todos saltamos de alegría", contó.

"Todo esto es una emoción muy grande, un logro no solo para él, sino para su profe y para nosotros la familia; estamos todos muy contentos porque no esperábamos este cambio tan rotundo", aseguró la mamá de Juan Carlos.

"Ahora él está muy comprometido con el básquet, un deporte que le encanta, porque antes probamos con otros como el rugby y el futbol pero no le gustó", añadió Cecilia, quien contó que son "una familia humilde" y que gracias a salir campeones su hijo recibió una pelota y un pantalón de básquet. "Está super-contento", señaló.

Por su parte, el "Profe Corbalán" detalló: "La final fue muy emocionante, porque estábamos parejos. Entra Juan Carlos, yo le digo: 'Está todo en tus manos', bloquea y evita que el otro equipo enceste, porque él siempre jugó de defensa".

"Es así que ingresó todo comprometido, pero un atacante encesta y Juan Carlos me dice: 'Profe se me escapó' y yo le digo 'no importa ahora hay que remontarla'", siguió su relato el entrenador.

"Me dice 'bueno Profe lo voy a marcar hasta la casa si es necesario', y así lo hizo, no dejó de marcar", agregó Corbalán.

Sin embargo, "en un momento estaba cerca del arco y le dieron un pase y encestó un doble, y así sumamos puntos, ganamos y todo fue alegría y felicitaciones para Juan Carlos", explicó.

A la vez expresó que toda la ciudad está muy emocionada por el logro de Juan Carlos y no dudó en enfatizar que "el deporte es esencial para la estimulación y fundamental para la socialización. Desde nuestro club fomentamos la inclusión, la cual consideramos muy importante".