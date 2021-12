Germán Delfino impartirá justicia en duelo del Ferro y el Tatengue

02/12/2021 - 02:29 Deportivo

El árbitro Germán Delfino fue designado para dirigir el choque entre Central Córdoba y Unión, mañana a las 19.15 en el estadio Único Madre de Ciudades y por la vigésimo cuarta y penúltima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Marcelo Bistocco será el asistente número uno mientras que Damián Espinoza será el dos. En tanto, el tucumano Luis Lobo Medina oficiará de cuarto árbitro.

Esta será la segunda vez que el juez internacional de 43 años dirija al "Ferroviario". La primera vez del bonaerense, oriundo de Ramos Mejía (partido de La Matanza) fue el 21 de agosto pasado, en el empate 2-2 ante Platense, también en el estadio Único, por la séptima fecha del actual certamen.

El historial de Delfino con Unión es mucho más amplio y consta de 20 partidos (15 en Primera División y 5 en la B Nacional), de los cuáles el "Tatengue" ganó 8, empató 3 y perdió 9.

Las designaciones arbitrales de la penúltima fecha de la LPF son las siguientes:

Viernes: 19.15, Central Córdoba vs. Unión (Germán Delfino) y Colón vs. Atlético Tucumán (Yael Falcón Pérez); 21.30, Vélez vs. Patronato (Diego Abal).

Sábado: 17, Arsenal vs. Boca (Néstor Pitana); 19.15 Godoy Cruz vs. Platense (Sebastián Zunino) y Sarmiento vs. Talleres (Nazareno Arasa); 21.30, Lanús vs. Rosario Central (Fernando Echenique) y Huracán vs. Racing (Hernán Mastrángelo).

Domingo: 17, Gimnasia vs. Estudiantes (Darío Herrera); 19.15, Independiente vs. San Lorenzo (Silvio Trucco); 21.30, River vs. Defensa y Justicia (Patricio Loustau). Lunes: 19.15, Aldosivi vs. Argentinos Juniors (Andrés Merlos) y 21.30 Newell's vs. Banfield (Mauro Vigliano).