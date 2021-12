El goleador Raúl Lettari podría perderse el partido

02/12/2021 - 02:39 Deportivo

Sarmiento logró el pasado miércoles un valioso triunfo ante Unión Bobadal, por 3 a 2 y en condición de visitante, que lo dejó como único escolta de la región centro 1 del Torneo Regional Federal Amateur. Y pasado mañana recibirá al líder, Unión Santiago, con la chance concreta de arrebatarle el liderazgo en caso de un triunfo.

Pero no todas son buenas para el Profesor, ya que la victoria en Bobadal, la segunda consecutiva en el torneo, le dejó secuelas. La más importante es la lesión de Raúl Lettari, goleador del equipo y del grupo con cuatro tantos en tres cotejos, quien padece una contractura y su presencia ante el Tricolor está en duda. Ayer, el delantero realizó trabajos de kinesiología y hay preocupación en el cuerpo técnico que encabeza Daniel Veronesse.

Otro que está en duda es el volante Gabriel Ibáñez, que ayer también hizo tratamiento kinésico a causa de una lesión en la cadera que podría marginarle del choque entre escolta y puntero. Por eso el DT aún no definió los once que pondrá en cancha el sábado y se tomará su tiempo para hacerlo.

Justamente Veronesse hizo un análisis del triunfo de Sarmiento ante Unión Bobadal. "Si bien tenía fotos del campo de juego, personalmente me sorprendió. Pero no me sorprendió el rival, tampoco el partido. Sabíamos que iba a ser así. Hemos sorteado un obstáculo complicado y difícil. Y en lo futbolístico mucho análisis no puedo hacer, sí decir que nos hicieron goles por errores puntuales de pelota parada, de desconcentración, que deberemos seguir trabajando y corrigiendo. Y lo que valoro es el esfuerzo del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, para quedarse con tres puntos importantes. Pero en lo futbolístico es muy poco lo que tengo que evaluar", señaló.

El DT del Profe también opinó del empate sin goles entre Unión Santiago y San Martín de El Ojito: "Son partidos distintos todos, yo lo que tengo que decirte es que yo respeto a todo el mundo y partido que jugamos, no es que ganamos antes que se juegue porque el fútbol tiene sorpresas. Obvio que no esperaba que sea un empate si no que gane Unión. Pero San Martín es un buen equipo, lo que pasa es que nosotros golpeamos en los momentos justos y manejamos el partido, con el resultado a favor, pero es un equipo que tiene 4 o 5 jugadores buenos, igual que Bobadal. Son dos equipos duros que si no haces un buen trabajo te puede costar el partido".