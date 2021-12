''Andar en bicicleta es disfrutar, no hay edad para comenzar en este deporte''

02/12/2021 - 02:58 Deportivo

El deporte es salud. Esa una gran verdad. Pero además, ayuda a sobrellevar muchas situaciones de una mejor manera, optimizando la calidad de vida de las personas. La historia de Karina Jiménez es una de las tantas que hay dentro del ciclismo. Ella es oriunda de Sumampa, tiene 48 años y desde hace cinco años que incursiona en el mundo del deporte del pedal.

Su papá falleció a fines del 2016. Su tristeza era inmensa, pero al tiempito, le regalaron una bicicleta y fue el principio de una aventura que con el paso del tiempo ganaría un gran espacio en su vida cotidiana. Hoy, practica mountain bike y ciclismo de ruta. En poco tiempo, el disfrute arriba de la bici era tan grande que comenzó a anotarse en diferentes pruebas.

Ya corrió competencias importantes en Santiago del Estero y en Córdoba y su mensaje es claro: para iniciarse en el ciclismo, no hay edad.

"Empecé como una distracción más que todo. Mi papá falleció a fines del 2016. Mi marido me compró una bicicleta y me sumé a un grupo de moutain bike. Salíamos a dar unas vueltas o algún cicloturismo aquí o en Córdoba. El grupo se llama los Biciaventureros. Todos son de Sumampa. Y a partir de ahí no paré más", contó Karina, en diálogo con EL LIBERAL.

Ella es mamá de tres hijos: Manuel (27 años), Renzo (20) y Thiago (11). Trabaja en el comercio y confiesa que su familia siempre la acompaña. "Mi marido se entrena y hace carreras, no entrena tanto como yo, pero me acompaña y me hace el servicio técnico de la bici. Los chicos me ayudan mucho", asegura.

"Hago carreras de audaz. Hice la Copa Carlos Paz. Eso me incentivó. Fue en el 2019. Hice Calamuchita, Carlos Paz, después me anoté en la carrera de Río Pinto, pero se suspendió por la pandemia. Hice también el Desafío al Pico Huasi en Villa El Totoral, Córdoba. Ahora hice el Embalse - la Vuelta a la Sierrita, que para nosotros es un logro hacerla por el desnivel que hay. Nosotros nos entrenamos en llano", contó Karina.

Además, señaló: "Mi sueño era llegar a correr la Río Pinto, en La Cumbre, Córdoba. Es hermoso, pero muy duro. Lo pude concretar. Hacerlo para mí fue cumplir un sueño. Pienso en el próximo y en volver a anotarme. Quería terminar la carrera y lo hice muy bien. Lo disfruté un montón".

"En cualquier momento se puede iniciar en el ciclismo, no hay edad para esto. Uno sale y es libre. A mis bicicletas les digo mariposas, porque cuando salgo siento que vuelo. Lo disfruto mucho. No me importa el tiempo ni el puesto. Para mí disfrutar de esto no tiene precio. La gente del ciclismo es muy buena gente. Aquí no te encuentras con gente mala. Tengo amigos increíbles", cerró.