Central sigue afilado: venció 2 a 0 a Unión y ahora quiere ganarle a Boca

04/12/2021 - 03:15 Deportivo

Central Córdoba tuvo anoche la despedida perfecta ante su gente. En el último partido como local del año venció 2 a 0 a Unión de Santa Fe y ratificó su gran presente en la Liga Profesional de Fútbol al hilvanar su cuarta victoria en las últimas cinco presentaciones y la tercera de manera consecutiva en condición de local.

Nahuel Banegas, a los 22 minutos del primer tiempo, y Leonardo Sequeira, sobre los 46' del complemento, marcaron los goles del "Ferroviario" en el cotejo correspondiente a la vigésimo cuarta y penúltima fecha del certamen, que se disputó en el estadio Único "Madre de Ciudades".

De esta forma, el equipo que dirige Sergio Rondina llega en su mejor momento al partido del próximo fin de semana, en el que culminará su participación en el certamen y buscará hacerlo con otra victoria, nada menos que ante Boca en la "Bombonera".

La victoria de anoche no dejó ningún tipo de dudas, ya que Central jugó un gran primer tiempo, en el que superó claramente a Unión y mereció haberse ido por una ventaja mayor al 1-0. En el complemento, el "Ferro" fue inteligente para esperar a su rival, que jamás lo inquietó pese a tener más la pelota, y liquidarlo de contra con un golazo de "Leo" Sequeira.

Comenzó con todo Central Córdoba y a los dos minutos, Martínez ingresó al área por izquierda y sacó un remate bajo y al primer palo que contuvo Moyano. Un minuto después Soraire casi la clava en un ángulo con un remate desde el borde del área.

Después del cuarto de hora, comenzó a mermar la intensidad del elenco local, que hasta ahí había controlado todo en el partido, pero le faltaba concretar.

De a poco, Unión empezó a animarse y a los 20 minutos generó una situación propicia cuando desbordó por derecha y sacó un centro que cabeceó García y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

Un minuto después llegó la apertura del marcador. La jugada la inició Giménez por el medio, que encontró a Ribas bien abierto por derecha, el uruguayo sacó el centro pasado para que Martínez se la bajó de primera a Banegas, que con una volea de zurda batió a Moyano para el 1 a 0. Primer gol en Primera para el ex Villa Dálmine y primer tanto de un defensor "ferroviario" en el actual torneo.

El gol le dio tranquilidad al equipo de Rondina, que comenzó a hacer circular el balón con mayor fluidez, aunque con poca profundidad, ante un Unión que no lograba reaccionar. Apenas un remate de Portillo, que Taborda controló abajo, fue el tibio intento del "Tatengue" para empatar.

Sobre el final de la etapa inicial, a los 43', Martínez se escapó por izquierda y asistió a Giménez, que casi entrando al área chica tuvo el segundo pero Moyano, en gran reacción, lo evitó.

La etapa complementaria se jugó a otro ritmo, con una intensidad menor a la inicial. Central Córdoba se replegó peligrosamente en su campo y le cedió la iniciativa a Unión, para tratar de lastimarlo de contra.

El "Tatengue" tuvo mucho más la pelota, jugó en cercanías del área de Taborda, pero casi no lo inquietó porque no pateó al arco. De todas maneras, el partido siempre estuvo abierto porque Central no aceleró como para liquidarlo.

Con los cambios del "Huevo" en los extremos del mediocampo, especialmente con el ingreso de Sequeira, el "Ferro" se animó un poco más en el cuarto de hora final. Y lo liquidó a los 46' con un golazo de Leo, que recibió por izquierda, se sacó dos hombres de encima y sacó un derechazo que se clavó en el segundo palo de Moyano.