Racing va por algo más que tres puntos en el Tomás Ducó

04/12/2021 - 03:22 Deportivo

Racing será visitante hoy de Huracán con la necesidad de sumar un triunfo y así robustecer sus chances de clasificar para la Copa Sudamericana 2022, en uno de los cinco encuentros a jugarse en la continuidad de la 24ta. y anteúltima fecha de la Liga Profesional (LPF), ya ganada por River.

El partido se desarrollará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en el barrio capitalino de Parque de los Patricios, desde las 21.30, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

La jornada también abarcará a los partidos entre Godoy Cruz de Mendoza vs. Platense, a las 19.15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación de TNT Sports; Sarmiento de Junín vs. Talleres de Córdoba, a la misma hora, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Nazareno Arasa y Lanús vs. Rosario Central, a las 21.30, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por la TV Pública.

Racing, de opaca campaña, lejos del protagonismo que tuvo en los pasados torneos, tiene como único premio consuelo en este fin de temporada alcanzar un cupo en la Sudamericana 2022, como para seguir figurando a nivel internacional y recaudar dólares.

El equipo de Fernando Gago (reúne seis cotejos en la "Academia" con dos triunfos y cuatro reveses) viene de sumar de a tres ante Lanús y está en zona de clasificación, con el incentivo que al llegar a la final de la Copa Argentina Boca Juniors y Talleres, se amplió hasta el 11mo. lugar la clasificación al certamen de la Conmebol.

No obstante, Racing está ingresando con lo justo y es acosado por varios equipos (Rosario Central, Gimnasia, Argentinos), por lo tanto está obligado a vencer a Huracán y a Godoy Cruz en la última fecha, que tendrá como ingrediente extra la despedida del ídolo Lisandro López, quien no seguirá en Avellaneda y deberá decidir si abandona la actividad o la culmina en Sarmiento de Junín, debido a temas personales.

Huracán ganó uno de los pasados cinco cotejos y su entrenador Frank Kudelka, cuyo contrato culmina a fin de este mes, no sabe si continuará en el cargo.

El "Globo" con 45 unidades en la tabla general tiene chances matemáticas de clasificar a la Sudamericana aunque debería vencer a Racing, en la última fecha a Rosario Central de visita y aguardar otros resultados.