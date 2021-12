Claudio Ocón sigue disfrutando de su pasión con protagonismo a los 50 años

04/12/2021 - 03:47 Deportivo

"Una vez debía ir a correr en Recreo, en donde se hacía el Festival de Cabrito, y no conseguía en qué ir. Hasta que logro que me lleven y llegué 5 minutos antes de la largada. Ya los ciclistas estaban en la vuelta de calentamiento y cuando se larga no me había atado las zapatillas, entonces así salí. Hubo varios embalajes con puntos. Lo cierto es que había ganado tres y pensaba que estaba entre los cuatro primeros. Pero grande fue mi sorpresa que al bajarme de la bicicleta toda la prensa vino hacia mí. Ahí me di cuenta que había ganado la carrera, qué satisfacción hermosa que sentí". Es el relato de Claudio Ocón, uno de los grandes ciclistas que tiene la provincia, quien sigue siendo hoy a sus 50 años un animador indiscutido en las rutas.

Claudio Ocón, dueño de una trayectoria envidiable recordó sus inicios, sus logros, y cómo vive la pasión por el ciclismo, ahora junto a su familia, Roxana Montes quien corre en Damas, Joaquín de 12 años en Promocionales, Juan Cruz de 15 en Elite, y Jorge de 21, que por ahora acompaña.

"Tengo 50 años, hace 40 años que practico el ciclismo. Soy papá de 3 varones. En mi carrera, hice muchos podios y ahora logré hace poco en la prueba homenaje a Huguito Robles otro, fruto del sacrificio que hago a mi edad para poder ser competitivo", indicó.

Claudio Ocón recordó algunas de las pruebas más destacadas en las que estuvo presente. "Me acuerdo de la Vuelta al NOA clasificando en el puesto 15º, la vuelta al Chaco 4º, 7º puesto en un argentino de elite en Córdoba, un 4º en un argentino de Máster en Salta, un 6º en el argentino en San Juan de Máster, un 2° en la Doble Frías, un 2° en la 1ª edición de la Huguito Robles. La Doble Añatuya 3° , 5° y 6°, Doble Fernández 1° puesto. Ganando 3 Doble Las Termas, 6º Doble Loreto", contó.

Estos lauros posicionó a Claudio Ocón como el mejor ciclista del año en varias oportunidades en distintos medios. Para Ocón, hoy un poco más maduro, el ciclismo le da muchos amigos, lo rodea de buena gente y él se siente feliz. A pesar de su edad, aún tiene en mente como desafío salir campeón argentino, una cuenta pendiente. "El practicar ciclismo es bueno porque te mantiene en actividad y te permite llevar una vida sana".

Ocón disfruta el presente con su deporte y su familia, y desea que un futuro no muy lejano, Santiago pueda contar con su pista de ciclismo. "Sería fantástico que se termine la obra comenzada y también para poder incluir a los chicos con discapacidad".

El equipo PR Indumentaria de Santiago marcha décimo

Un grupo de ciclistas santiagueños conformados en el equipo PR Indumentaria, arrancó con ímpetu, ayer, la primera etapa competitiva, de la tradicional carrera ciclística denominada La Vuelta de Valle que se desarrolla en la provincia de Catamarca, en donde por ahora se ubican en la décima posición.

Se trata de los pedalistas "Fiji" Juárez, "Loro" Gerlo (Catamarca), Inti Salto, Juan Pablo Deffis, Agustín Cano y "Pipo" Robles, quienes recorrieron ayer 100 kilómetros para concluir su faena en una dignísima décima posición. La etapa fue ganada por el equipo Team Catamarca Capital, que cronometró 2 horas y 52 minutos. El equipo santiagueño registró 3 horas y 3 minutos para cubrir el trazado.

La competencia, que es organizada por la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de la Capital y las municipalidades de Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Paclín y El Rodeo cuenta con la fiscalización de la Asociación Catamarqueña de Ciclismo (ACC).

La jornada competitiva proseguirá hoy con la disputa de la segunda etapa a partir de las 15.30 que será de 70 kilómetros, con largada y llegada en la plaza de La Merced. Y mañana será la tercera y última etapa desde las 9, en el circuito del Predio Ferial, con un total de 80 kilómetros. Hay una enorme expectativa.