Chaco For Ever armó su gran fiesta en Santiago y volvió a la Primera Nacional

06/12/2021 - 01:40 Deportivo

La cancha de Mitre fue escenario ayer de la primera de las tres finales que albergará Santiago del Estero en menos de dos semanas. Y nuestra provincia fue testigo de un hecho histórico: el ascenso de Chaco For Ever a la Primera Nacional, luego de 23 años de ausencia en la segunda división del fútbol argentino. El conjunto que dirige Daniel Cravero, ex DT de Güemes, venció 1 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta y se quedó con el segundo ascenso (el primer fue de Deportivo Madryn, campeón del Federal A).

Una verdadera fiesta se vivió en el estadio Aurinegro, colmado por más de 15.000 espectadores que le dieron un marco fenomenal a la final. La parcialidad chaqueña completó la tribuna popular que habitualmente ocupa Mitre, que tiene una capacidad aproxima de entre 7 y 8 mil espectadores. También hubo gente de For Ever en un sector de la platea. En tanto, la hinchada salteñan se ubicó en las tribunas populares Nueva Era y Walter Jiménez, más un sector importante de la platea.

Desde temprano, la zona del parque Aguirre se vio invadida por una gran cantidad de hinchas chaqueños y salteños que esperaban ansiosos el momento de entrar al estadio de Mitre. Y en cancha del Aurinegro el clima que se respiraba era de final, de esas que hace tiempo no se ven, con dos parcialidades numerosas alentando a sus colores del alma. El recibimiento fue emocionante, tanto para Chaco For Ever como para Gimnasia y Tiro.

En lo futbolístico, el equipo de Cravero fue netamente superior al del Forestello, sobre todo en el primer tiempo, en donde monopolizó el balón y siempre fue el que buscó el arco de enfrente. El premio lo consiguió a los 28 minutos, cuando Enzo Díaz canjeó penal por gol, con un remate como indica el manual: fuerte, alto y al medio, para desatar la primera gran explosión de la tarde.

En el complemento, el conjunto salteño sufrió la expulsión de Matías Birge antes del minuto y, con un hombre menos, se le hizo muy cuesta arriba. De todas formas, mostró mucho amor propio y, con lo que pudo y como pudo, fue a buscar el empate. For Ever, de la mano de un intratable Cristian Ibarra, jugó de contra y tuvo un par de situaciones claras como para liquidarlo, pero el partido nunca estuvo cerrado hasta que terminó. El festejo alocado fue para los chaqueños, que cortó la sequía en Santiago.