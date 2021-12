Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan hoy

11/12/2021 - 08:14 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Argentinos vs Sarmiento

TNT

17:00 Patronato vs Gimnasia LP

SPACE

17:00 Racing vs Godoy Cruz

FOX SPORTS PREMIUM

17:00 Rosario Central vs Huracán

TV PUBLICA

17:00 Unión vs Colón

TNT SPORTS

19:15 Atlético Tucumán vs River

FOX SPORTS PREMIUM

22:00 Boca vs Central Córdoba

TNT SPORTS





PRIMERA DIVISIÓN "A" (FÚTBOL FEMENINO)

20:00 Superfinal: San Lorenzo vs Boca

DIRECTV SPORTS

TV PUBLICA





LIGA NACIONAL

11:00 Regatas vs Olímpico

TYC SPORTS





PREMIER LEAGUE

09:30 Manchester City vs Wolverhampton

ESPN

12:00 Arsenal vs Southampton

12:00 Chelsea vs Leeds United

12:00 Liverpool vs Aston Villa

ESPN

14:30 Norwich vs Manchester United

ESPN





LIGA DE ESPAÑA

10:00 Espanyol vs Levante

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

12:15 Alavés vs Getafe

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Valencia vs Elche

ESPN 3

17:00 Athletic Bilbao vs Sevilla





SERIE A

11:00 Fiorentina vs Salernitana

ESPN 3

14:00 Venezia vs Juventus

ESPN 2

16:45 Udinese vs Milan





BUNDESLIGA

11:30 Bayern Múnich vs Mainz

11:30 Bochum vs Borussia Dortmund

ESPN 2

11:30 Friburgo vs Hoffenheim

11:30 Hertha Berlin vs Bielefeld

11:30 Leipzig vs Borussia Monchengladbach

14:30 Wolfsburgo vs Stuttgart





LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Brest vs Montpellier

17:00 Reims vs Saint-Étienne





NBA

22:00 Miami Heat vs Chicago Bulls

22:30 Philadelphia 76ers vs Golden State Warriors

ESPN 3

22:30 San Antonio Spurs vs Denver Nuggets





MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

17:15 Final: Portland vs New York Ciry

ESPN Extra

BOXEO DE PRIMERA

23:59 Pablo Corzo vs Carlos Galvan / Jose Angel Rosa vs Walter Roca Rivero / Gabriel Corzo vs Martin Ruiz

TYC SPORTS





TOP 12 DE LA URBA

16:30 Final: SIC vs CUBA

ESPN 3





ESPN KNOCKOUT

23:59 Nonito Donaire vs Reymart Gaballo

ESPN 2





F1 | GP ABU DHABI

09:00 Clasificación

ESPN 2





EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

14:45 Utrecht vs Eagles

16:00 Heerenveen vs Sparta Rotterdam

17:00 Zwolle vs Sittard





SUPERBIKE ARGENTINO

15:00 Final categorías

TYC SPORTS





POLO: ABIERTO DE PALERMO

16:30 Final: La Natividad vs La Adolfina

ESPN 2





BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

19:10 Boca Juniors vs Universidad de Concepción

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

22:10 Nacional vs Sao Paulo

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS 2 / 1612





UFC 269

20:00 Charles Oliviera vs Dustin Porier

ESPN 2





BOXEO

23:00 DIRCTV Boxing Show

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

23:30 Tomoki Kameda vs Yonfrez Parejo

SPACE