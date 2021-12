EN VIVO: Independiente y San Lorenzo se despiden del 2021

12/12/2021 - 21:48 Deportivo

La 25ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol continua con su marcha hoy y lo hará con tres partidos. Entre ellos se destacan los que sostendrán Talleres vs. Independiente (21.30) y San Lorenzo vs. Newell´s Old Boys de Rosario (17). Completarán la jornada, Defensa y Justicia vs. Lanús (17), con el arbitraje de Adrián Franklin y televisación de TNT Sports.

Independiente, que transitó una temporada ambigua en la que jamás fue protagonista pero al menos se clasificó a la Copa Sudamericana de 2022, visitará a Talleres, de gran campaña en la Liga Profesional que ganó River, pero golpeado tras perder la final de la Copa Argentina con Boca Juniors. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal Fox Sports.