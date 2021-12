Dura autocrítica de Rondina: ''El equipo se quedó en el micro, esa es la realidad''

13/12/2021 - 08:37 Deportivo

Central Córdoba sufrió ante Boca Juniors una de las peores derrotas de su historia y todo es dolor y decepción en los hinchas ferroviarios. El equipo de Sergio Rondina tuvo una pobre demostración futbolística y fue presa fácil para un rival que aprovechó el momento para deleitarse y sacar adelante un resultado que fue demasiado abultado (8 a 1) para la alegría de su gente en el estadio de la Bombonera.

Después del partido, el que dio la cara en la conferencia de prensa fue el propio entrenador de Central Córdoba que pidió disculpas y que ahora habrá que dar vuelta esta página nefasta como la del sábado por la noche frente al Xeneize.

"Sólo queda pedir disculpas, por el partido, por el resultado. Por poder quedar en la historia del club positivamente lo hicimos al revés. Había mucha gente ilusionada por lo que venía demostrando el equipo. El equipo se quedó en el micro, esa es la realidad".

Así se expresó el "Huevo" cuando empezó a analizar lo que fue la paupérrima actuación de Central ante el elenco de Sebastián Battaglia.

"Más allá de la expulsión, que obviamente se te hace todo más cuesta arriba, más contra un equipo grande, no supimos jugarlo al partido. No supimos meterlo en el frezeer. El equipo fue inocente. Siguió buscando descontar cuando quizás no se tendría que haber jugado más, tendríamos que haber sido más bicho. Fuimos muy leales y lo terminamos pagando de la manera que lo terminamos pagando", añadió Rondina que sin dudas quedó muy disconforme con la actuación de sus dirigidos en un partido en el que se podía haber evitado un marcador tan exagerado y que no es común en el fútbol argentino.

Las sensaciones que quedaron tras el 8 a 1 sin dudas que no fueron las mejores. Central había mejorado en su juego en los últimos partidos y venía de una racha que mereció el reconocimiento de todos. Pero por esas cosas que tiene el fútbol, todo quedó otra vez por el piso y en apenas en 90 minutos en la Bombonera.

"No hay mucho análisis para hacer. Pedirles disculpas es la realidad. El hincha debe estar dolido y con razón. Nos queda ahora dar vuelta esta página nefasta", amplió Rondina cuando intentaba ante la prensa dar alguna explicación sobre lo que pasó el sábado por la noche frente al último campeón de la Copa Argentina.

Si bien Central Córdoba ya perdía por 1 a 0 cuando se produjo la expulsión del volante Cristian Vega, para el entrenador daba la sensación que hasta ese momento el partido podía presentarse parejo.

"No tengo dudas de que once contra once era parejo. Iba a ser un partido peleado, más allá de que Boca es el equipo que tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Es la realidad o más cantidad de jugadores", remarcó.

El "Ferro" quedó muy sentido con la dura derrota y no es para menos. El resultado final fue más que evidente de lo mal que se jugó y dejó un precedente que hace rato no de daba en el fútbol argentino. "Queda dar vuelta la página, estar frío, pensar bien. No dejarnos llevar por lo de las victorias ni por esta derrota y analizar bien los pasos a seguir para el torneo que viene", afirmó el "Huevo".

También habló del primer cambio que hizo (la de Montenegro por Melano) cuando expulsaron a Vega y que generó muchas dudas. "Cuando uno prepara el primer cambio, no queríamos resignar los dos delanteros para que no pase eso de que los marcadores de punta (por los de Boca) no pasen los dos a la vez".