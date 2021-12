Olímpico quiere volver a la senda del triunfo esta noche

13/12/2021 - 08:42 Deportivo

Olímpico enfrentará esta noche a San Martín de Corrientes, en busca de una victoria que le permita salir de la zona baja de la tabla de posiciones de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional.





El equipo de "Leo" Gutiérrez, que tiene un récord de 4 victorias y 5 caídas, intentará cortar una racha adversa de derrotas consecutivas ante San Martín (77 a 50) en el Vicente Rosales y Regatas (113 a 108) en Corrientes, pero deberá jugar en gran nivel para poder ganar en el Fortín Rojinegro, donde el equipo de Diego Vadell se mantiene invicto.





San Martín abrió la competencia con cinco victorias consecutivas, pero luego perdió ante Riachuelo (78 a 75) y Quimsa (87 a 74) como visitante y en su última presentación recompuso su imagen frente a Olímpico, por lo que se mantiene en tercera posición con un récord de 7 triunfos y 2 derrotas.





Las defensa sobre Matías Solanas, Fabián Ramírez Barrios y Javier Saiz serán las clave del juego esta noche, a pesar de que San Martín tiene otras vías de gol como Gastón García, Emiliano Basabe y Leonardo Mainoldi.





Hay dos antecedentes entre ambos equipos en lo va de la temporada. El pasado 24 de septiembre, Olímpico se impuso por 81 a 72, en el marco del Súper 20, en tanto que el jueves pasado San Martín ganó 77 a 50 en La Banda.





Otros partidos





La jornada de esta noche incluye los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Unión de Santa Fe vs. Platense e Instituto de Córdoba vs. Argentino de Junín; 22, La Unión de Formosa vs. Peñarol de Mar del Plata.