VIDEO | El “Kun” Agüero anunció su retiro: “He decidido dejar de jugar al fútbol”

15/12/2021 - 11:13 Deportivo

Muy conmovido y angustiado, Sergio "El Kun" Agüero anuncíó su retiro del fútbol, debido a la arritmia que presenta.

"Los médicos me dijeron que lo mejor es dejar de jugar", manifestó el futbolista de 33 años, que además agradeció a los compañeros que tuvo en cada club que pasó.

"Agradezco a Independiente, donde me formé; al Atlético de Madrid, que apostó por mí y me trajo a Europa; al City, que me trató de maravillas; y al Barcelona, que me apoyó en un momento importante de mi carrera", enumeró el 'Kun'.

"Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor", añadió Agüero, a quien acompañó el presidente del Barcelona Joan Laporta y su ex técnico en el City, el catalán Josep Guardiola.





Agüero, de 33 años y surgido de Independiente, debió abandonar el partido que Barcelona jugaba ante Alavés el 30 de octubre pasado por la Liga de España a causa de un repentino mareo que luego derivó en una serie de estudios que confirmaron que padece una arritmia cardíaca.