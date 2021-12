Vega y Taborda hicieron un “mea culpa” por el 8 a 1 ante Boca y piden revancha

15/12/2021 - 00:52 Deportivo

No fue la mejor despedida la que tuvo Central Córdoba en la Liga Profesional y la dura y dolorosa derrota ante Boca Juniors por 8 a 1 aún resuena con todo en el ambiente. El Ferro sufrió una de las peores caídas de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino y todo fue angustia y desazón entre sus hinchas.

También en los jugadores que en las últimas horas empezaron a hablar sobre lo que pasó en el estadio de la Bombonera el pasado sábado y así lo hicieron por ejemplo el capitán Cristian Vega y el arquero César Taborda, respectivamente. El primero tuvo una entrevista con Radio Panorama y el segundo recurrió a las redes sociales para hacer conocer sus sensaciones sobre la derrota.

"Me quedó una sensación de amargura, de impotencia y mucha tristeza. Una mezcla de todo lo que nunca nos imaginamos que podía pasar". Las palabras son de Vega que todavía busca una explicación por todo lo que pasó aquella noche que fue un golpe muy duro para el fútbol argentino.

"Fallamos en muchas cosas, en lo personal me toco ser expulsado donde considero que fue injustamente porque nunca tuve la intención de pegar y como puede verse no llego a golpearlo. En lo colectivo me parece que en un momento deberíamos haber dejado de ir a buscar el descuento y tratar de agruparnos mas y defender todos juntos para salir de contra, aunque eso tampoco garantiza que el resultado no sea abultado", añadió el "Kily" en diálogo con Diario Panorama.

Sobre el futuro señaló: "Pensando en lo que viene, deberíamos recuperar la identidad y la confianza de inmediato, trabajar como lo veníamos haciendo hasta antes de este último partido tan extraño".

Por su parte, Taborda tampoco ocultó su tristeza y su pesar por la derrota. "Hacer un análisis del partido del sábado, a mi parecer, sería inútil, si quiero transmitirles lo que estamos sintiendo tanto yo como mis compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, por lo acontecido en el partido. Fue una derrota que nos golpeó duro, que empañó el buen final del torneo que estábamos haciendo", reza una parte de lo que escribió en su cuenta de Instagram.

"Es una derrota que nos va a doler y nos va a amargar por mucho tiempo al igual que a ustedes. Para lo único que tiene que servir es para que no vuelva a pasar nunca más, porque este club y su gente no se merecen tamaña frustración.